Всё продумано до мелочей. Показываем, в каких условиях в архивах хранятся документы

Высокие стеллажи, сотни коробок и приглушенный свет – так выглядят хранилища, пропитанные духом прошлого столетия. Здесь созданы определенные условия, чтобы продлевать жизнь документов. Такое искусство помнить имеет свою специфику.

Ольга Дворецкая, заведующая отделом Зонального государственного архива в городе Молодечно:

Как только документы поступают к нам на хранение, забота о них – это наша самая главная задача. В каждом хранилище соблюдается температурно-влажностный режим. Температура по правилам работы должна составлять 17-19 градусов и 50-55 % влажности. В контроле температурно-влажностного режима используются электронные термогигрометры. Они имеются в каждом хранилище.

Также световой режим должен соблюдаться в хранилищах. Каждое хранилище оснащено системой газового пожаротушения. Это такой нюанс, так как наши документы не могут тушиться водой: вода подвергнет их разрушению. Соответственно, углекислый газ в случае возгорания поможет нам. Также это хранилище, в котором мы находимся, самое большое, оснащено искусственной системой вентиляции и кондиционирования воздуха.