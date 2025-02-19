Всё продумано до мелочей. Показываем, в каких условиях в архивах хранятся документы
Зональный государственный архив Молодечно – уникальное место. Учреждение признано лучшим в стране по итогам работы 2024 года. Здесь сохраняют важнейшие сведения и берегут память.
Узнали секреты необычной профессии и полистали страницы прошлого в программе «Центральный регион» на СТВ.
Высокие стеллажи, сотни коробок и приглушенный свет – так выглядят хранилища, пропитанные духом прошлого столетия. Здесь созданы определенные условия, чтобы продлевать жизнь документов. Такое искусство помнить имеет свою специфику.
Ольга Дворецкая, заведующая отделом Зонального государственного архива в городе Молодечно:
Как только документы поступают к нам на хранение, забота о них – это наша самая главная задача. В каждом хранилище соблюдается температурно-влажностный режим. Температура по правилам работы должна составлять 17-19 градусов и 50-55 % влажности. В контроле температурно-влажностного режима используются электронные термогигрометры. Они имеются в каждом хранилище.
Также световой режим должен соблюдаться в хранилищах. Каждое хранилище оснащено системой газового пожаротушения. Это такой нюанс, так как наши документы не могут тушиться водой: вода подвергнет их разрушению. Соответственно, углекислый газ в случае возгорания поможет нам. Также это хранилище, в котором мы находимся, самое большое, оснащено искусственной системой вентиляции и кондиционирования воздуха.
И в такой процедуре сохранности нет мелочей. Даже к материалу, из которого сделана коробка, особые требования.
Ольга Дворецкая:
В нашем архиве всего 11 хранилищ. Каждое оснащено мобильными металлическими передвижными стеллажами. И на них хранятся дела в картонных коробах. Картон используется специализированный, бескислотный картон, который позволяет обеспечить надлежащее хранение, чтобы документы внутри не испортились. Если картон будет ненадлежащего качества, то могут развиться грибки, плесень либо что-то подобное, поэтому используем специализированный картон. Почему в коробах? Так принято. Есть стандартные размеры коробов, в них находятся дела. Каждое дело имеет свой шифр, название фондообразователя, название дела, дату и количество листов.
Подробности в видео.