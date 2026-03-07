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Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области

07 марта 2026 16:58
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Важную роль в сохранении истории для будущих поколений играют фонды, погрузившись в которые можно перелистать страницы нашего прошлого. Государственный архив Витебской области третий год подряд является лучшим в стране. Сегодня здесь бережно хранят свыше 1 миллиона 400 тысяч архивных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области-2

Более 11 тысяч из них считаются особо ценными. Специалисты используют различные способы, чтобы не утратить эту память. Они по старинке вручную склеивают пожелтевшие страницы, а также ежегодно переводят в цифровой формат до тысячи документов. Все для того, чтобы читатель получил доступ к нужной информации.

Об архивах памяти – материал Эллы Маркевич. 

Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области-4

В читальном зале Государственного архива Витебской области не бывает случайных посетителей. Журналисты ищут эксклюзив для репортажей, студенты трудятся над курсовой или дипломной. Пытливые витебчане исследуют историю своего рода.

Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области-6

Алеся Богданова, ведущий архивист Государственного архива Витебской области:
Наша основная задача, чтобы человек пришел сюда, обратился с интересующим себя вопросом и получил достоверную информацию в полной мере.

Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области-8

Однако, держа в руках увесистые папки, перелистывая черно-белые фотографии, далеко не каждый задумывается: сколько усилий требуется архивисту, чтобы подарить документу новую жизнь.

В реставрационную мастерскую попадают справки, протоколы, письма, которые буквально рассыпаются на глазах. Но в умелых руках архивиста Светланы Тылец скомканные листы разглаживаются. А бумажная мозаика превращается в цельное полотно. Ее задача – не просто поставить «заплатку». Важно сохранить документ в максимально первоначальном виде.

Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области-10

Светлана Тылец, архивист 2-ой категории Государственного архива Витебской области:
Влияет на бумагу солнце. Если держать на солнце некоторые дела – они скручиваются, становятся желтыми, ломкими сами по себе.

Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области-12

Александр Король, директор Государственного архива Витебской области:
Это очень кропотливый труд. Здесь работают люди, которые действительно преданы своему делу. Нужно обработать документы, принять их на хранение, сохранить и, конечно же, дать возможность нашим гражданам работать с этими документами.

Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области-14

Государственный архив Витебской области – кладезь информации. Сегодня здесь хранится более 1 миллиона 400 тысяч архивных дел, среди которых и документы особо ценные. Таких свыше 11 тысяч. Кроме протоколов, распоряжений вышестоящих организаций региона, в папках можно найти личные воспоминания известных краеведов и художников Витебска. Эти фонды востребованы особенно.

Подробнее смотрите в видео.

# Книги # Документы # Александр Король

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