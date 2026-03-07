Хранят свыше 1 млн 400 тыс. архивных дел! Посетили Госархив Витебской области

Важную роль в сохранении истории для будущих поколений играют фонды, погрузившись в которые можно перелистать страницы нашего прошлого. Государственный архив Витебской области третий год подряд является лучшим в стране. Сегодня здесь бережно хранят свыше 1 миллиона 400 тысяч архивных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 11 тысяч из них считаются особо ценными. Специалисты используют различные способы, чтобы не утратить эту память. Они по старинке вручную склеивают пожелтевшие страницы, а также ежегодно переводят в цифровой формат до тысячи документов. Все для того, чтобы читатель получил доступ к нужной информации. Об архивах памяти – материал Эллы Маркевич.

В читальном зале Государственного архива Витебской области не бывает случайных посетителей. Журналисты ищут эксклюзив для репортажей, студенты трудятся над курсовой или дипломной. Пытливые витебчане исследуют историю своего рода.

Алеся Богданова, ведущий архивист Государственного архива Витебской области:

Наша основная задача, чтобы человек пришел сюда, обратился с интересующим себя вопросом и получил достоверную информацию в полной мере.

Однако, держа в руках увесистые папки, перелистывая черно-белые фотографии, далеко не каждый задумывается: сколько усилий требуется архивисту, чтобы подарить документу новую жизнь. В реставрационную мастерскую попадают справки, протоколы, письма, которые буквально рассыпаются на глазах. Но в умелых руках архивиста Светланы Тылец скомканные листы разглаживаются. А бумажная мозаика превращается в цельное полотно. Ее задача – не просто поставить «заплатку». Важно сохранить документ в максимально первоначальном виде.

Светлана Тылец, архивист 2-ой категории Государственного архива Витебской области:

Влияет на бумагу солнце. Если держать на солнце некоторые дела – они скручиваются, становятся желтыми, ломкими сами по себе.

Александр Король, директор Государственного архива Витебской области:

Это очень кропотливый труд. Здесь работают люди, которые действительно преданы своему делу. Нужно обработать документы, принять их на хранение, сохранить и, конечно же, дать возможность нашим гражданам работать с этими документами.