Обмеление Рейна парализовало поставки угля в Германию

Уровень воды упал ниже полуметра, что вынудило грузовые баржи работать лишь на 20 % мощности. Перевозчики распределяют сырье между множеством мелких судов и вводят существенные транспортные надбавки. В результате стоимость доставки угля и нефтепродуктов выросла в полтора раза. Это грозит новым повышением цен на электричество для немецких потребителей.