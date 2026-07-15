Обмеление Рейна парализовало поставки угля в Германию

Из-за сильного обмеления реки Рейн, вызванного аномальной жарой, нарушена доставка угля на тепловые электростанции Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за сильного обмеления реки Рейн, вызванного аномальной жарой, нарушена доставка угля на тепловые электростанции Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уровень воды упал ниже полуметра, что вынудило грузовые баржи работать лишь на 20 % мощности. Перевозчики распределяют сырье между множеством мелких судов и вводят существенные транспортные надбавки. В результате стоимость доставки угля и нефтепродуктов выросла в полтора раза. Это грозит новым повышением цен на электричество для немецких потребителей.