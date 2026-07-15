От экспорта деталей к созданию собственных автомобилей: автопром Туниса входит в новую фазу развития

Автопром Туниса входит в новую фазу развития. Страна, десятилетиями поставлявшая комплектующие мировым автоконцернам, теперь стремится подняться выше по технологической цепочке – к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью и собственных моделей автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрасль уже стала одним из ключевых экспортных направлений: 4 миллиарда 300 миллионов долларов ежегодного экспорта, более 300 компаний, свыше 120 тысяч рабочих мест. Тунис интегрирован в европейские и глобальные цепочки поставок, но власти заявляют: время переходить от роли продавца деталей к производству готовых машин.

Дхафер Сгхири, заместитель руководителя финансового комитета парламента Туниса:

Эти данные подтверждают: отрасль – экономический локомотив. Но будущее – в высокотехнологичной интеграции. Важно не только наращивать объемы, но и увеличивать ценность продукции.

Мохамед Али Феннира, докладчик комитета промышленности парламента Туниса:

Сегодня задача – выйти за рамки производства запчастей и создать полностью тунисский автомобиль. С растущим африканским рынком Тунис рассчитывает стать региональной платформой для выпуска машин, особенно электромобилей.

Ставку власти делают на электромобили. Для этого в стране одновременно развивают производство компонентов, строят зарядные станции и готовят инженерные кадры – уже несколько тысяч специалистов прошли профильное обучение. Главный вызов, по мнению экспертов, – перестать быть просто сборочной площадкой и начать выпускать готовые автомобили, способные конкурировать на мировом рынке. В этом году экспорт тунисского автопрома может превысить рекордный уровень прошлых лет.