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Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й

15 июля 2026 07:37
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35-й юбилейный «Славянский базар» врывается в Витебск как главный хедлайнер лета – при параде с иголочкой и с амбициями захватить все эфиры. 

Мы будем там, где рождаются слухи, где артисты снимают маски и где случается магия за кулисами. Горячие инсайды и честное интервью и все то, что остается за кадром только в наших дневниках. Охота за эксклюзивом началась!

Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й-2

Анна Меркушевич, корреспондент:
Здравствуйте, Василий. Как настроение? 

Василий Раинчик, народный артист Беларуси:
Великолепное. 
– В который раз вы приехали на «Славянский базар»? 
– Мы считали-считали, со счета сбились. Очень-очень много. 25 точно.
– Какие у вас планы на праздник? 
– Я в жюри на детском конкурсе. День рождения моей супруги будет 16 июля. 

Подробнее смотрите в видео.

# Славянский базар в Витебске # Интервью # Фестиваль # Василий Раинчик

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