Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й

35-й юбилейный «Славянский базар» врывается в Витебск как главный хедлайнер лета – при параде с иголочкой и с амбициями захватить все эфиры.

Мы будем там, где рождаются слухи, где артисты снимают маски и где случается магия за кулисами. Горячие инсайды и честное интервью и все то, что остается за кадром только в наших дневниках. Охота за эксклюзивом началась!