Охота за эксклюзивом началась! Дневники «Славянского базара» – день 1-й

35-й юбилейный «Славянский базар» врывается в Витебск как главный хедлайнер лета – при параде с иголочкой и с амбициями захватить все эфиры.
Мы будем там, где рождаются слухи, где артисты снимают маски и где случается магия за кулисами. Горячие инсайды и честное интервью и все то, что остается за кадром только в наших дневниках. Охота за эксклюзивом началась!
Анна Меркушевич, корреспондент:
Здравствуйте, Василий. Как настроение?
Василий Раинчик, народный артист Беларуси:
Великолепное.
– В который раз вы приехали на «Славянский базар»?
– Мы считали-считали, со счета сбились. Очень-очень много. 25 точно.
– Какие у вас планы на праздник?
– Я в жюри на детском конкурсе. День рождения моей супруги будет 16 июля.
Подробнее смотрите в видео.