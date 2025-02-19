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Как чат-бот упростит работу архива? Рассказываем, какие новшества нашли применение

19 февраля 2025 13:17
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Зональный государственный архив Молодечно – уникальное место. Учреждение признано лучшим в стране по итогам работы 2024 года. Здесь сохраняют важнейшие сведения и берегут память. 

Узнали секреты необычной профессии и полистали страницы прошлого в программе «Центральный регион» на СТВ. 

Здесь используют современные технологии. Так, в 2024 году сотрудники запустили масштабный медиапроект «Архивный вестник», в котором школьники с помощью документов готовят серию видеороликов, где отображены интересные факты из истории региона. 

Как чат-бот упростит работу архива? Рассказываем, какие новшества нашли применение-2

Елена Томкович, заведующая отделом Зонального государственного архива в городе Молодечно:
Школьники обычные выступают ведущими. То есть они через рассказ про какие-то архивные документы рассказывают о значимых событиях, которые происходили у нас в регионе. Например, открытие памятника Маркову. Проект «Архивный вестник» реализуется в рамках республиканской акции «Архивы – школе». Всего за 2024 год в рамках этой акции было вовлечено почти порядка пяти тысяч учеников, учащихся наших регионов.

Еще одно популярное направление – экскурсии. Их проводят как для школьников, так и взрослых. Для удобства посетителей сотрудники архива разрабатывают современный помощник. Чат-бот поможет лучше ориентироваться в теме.

Елена Томкович:
В настоящее время прорабатывается возможность создания чат-бота для того, чтобы облегчить и снять нагрузку сотрудников архива. В этом чат-боте можно будет задать достаточно популярные и легкие вопросы. Например, местоположение нашего учреждения, время работы архива, стоимость услуг, какие виды запросов можно обратиться в наше учреждение и другие. 

Как чат-бот упростит работу архива? Рассказываем, какие новшества нашли применение-4

Каждая папка – большая историческая жизнь, каждый документ – уникальное свидетельство прошлого. За большим архивом скрывается огромная работа специалистов и их главная задача – сохранять наше белорусское документальное наследие. И эта работа будет продолжена.

Подробности в видео

# Документы

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