Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

Гражданин Республики Беларусь – человек, у которого есть наш паспорт или с недавних пор ID-карта. Уже реже слышится: зачем нам это, и по старинке же было неплохо. Но, например, в тот же личный кабинет здоровья с помощью ID-карты каждому можно будет войти. И там вся информация. Да, об этом говорили лет сто, но тогда вопросом занимались зарубежные партнеры, потом санкции, и вот, кажется, дождались. ПО белорусского разработчика внедряют.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

На сегодняшний момент введена информация в систему более чем о 2 млн наших граждан. И мы сегодня работаем над доработкой личного кабинета пациента, чтобы у пациента была возможность видеть свои анализы. И мы планируем, что мы эту работу в течение 2026 года сделаем, чтобы все, что происходит с пациентом, мы видели. Алена Сырова:

А что еще? Какие бонусы от пластика? Внести в правовой мир Беларуси биометрические документы планировали уже давно. Присматривались с разных сторон, оценивали риски. В 2017 году началась работа, а в 2021-м в нашей стране стали выдавать документы нового образца. Для пользования внутри страны – ID-карта, а для выезда за границу – биометрический паспорт.

Влада Родовская, корреспондент:

Чисто визуально паспорта не особо отличаются. Даже сразу и не заметишь, что на обложке есть такой международный золотистый символ – изображение фотокамеры. В сам документ встроен чип с биометрическими данными, а последняя страница пластиковая. Сам паспорт немного плотнее, а внутри большое количество страниц под визы. Биометрический паспорт можно получить в двух экземплярах. Очень удобно. Пока один находится в посольстве для получения визы, по второму можно путешествовать. Причем право выбирать у белорусов никто не отменял. Близка классика, пожалуйста, паспорт образца 1996 года. Кому захотелось в мир новых технологий – ID-карта.

Александра Корнева, начальник отдела по гражданству и миграции Советского РУВД Минска:

ID-карта содержит фотографию владельца, его фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, пол, гражданство, идентификационный номер и изображение подписи гражданина. Информация, но уже в зашифрованном виде, содержится в двухмерном штрих-коде и на микросхеме, благодаря чему подделать данную карту невозможно. Чтобы получить новые документы, нужно обращаться в подразделение по гражданству и миграции органов внутренних дел по месту регистрации. Оформление, как правило, занимает не более получаса, все необходимые процедуры совершаются на месте.

Татьяна Байбакова:

Быстро и комфортно. Даже меньше времени потрачено, чем на сбор бумаг и оформление обычного паспорта. Пока ты заполнишь все анкеты… А здесь пришел, дал паспорт, все, пять минут – и готово.

Анастасия Хорова, инспектор отдела по гражданству и миграции Советского РУВД Минска:

Для выдачи таких документов в подразделении установлено специальное биометрическое устройство, которое выполняет сразу несколько функций. При сборе заявки фотоизображение производится на месте. Мы предоставляем такие услуги и возможность гражданину выбрать понравившуюся ему фотографию. Также при сборе заявки осуществляется сбор отпечатков пальцев гражданина и электронная подпись. Тренд на биометрию есть. Все больше белорусов выбирают такой формат документов. И тут аргументом «за» выступают возможности, которые ID-карта предоставляет. И в первую очередь электронные. Вместо того, чтобы обивать пороги госорганов за получением какой-либо справки, владелец биометрического документа может получить все, что ему необходимо, дистанционно. Для этого существует портал «Е-Паслуга». Передача таможенных документов, получение информации о праве на недвижимость, уплаченные налоги. Доступно 880 электронных сервисов, если есть ID-карта, и всего 40, если ее нет. Чувствуется разница?