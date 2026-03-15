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Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту

15 марта 2026 17:45
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Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:
Гражданин Республики Беларусь – человек, у которого есть наш паспорт или с недавних пор ID-карта. Уже реже слышится: зачем нам это, и по старинке же было неплохо. Но, например, в тот же личный кабинет здоровья с помощью ID-карты каждому можно будет войти. И там вся информация. Да, об этом говорили лет сто, но тогда вопросом занимались зарубежные партнеры, потом санкции, и вот, кажется, дождались. ПО белорусского разработчика внедряют.

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту-2

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
На сегодняшний момент введена информация в систему более чем о 2 млн наших граждан. И мы сегодня работаем над доработкой личного кабинета пациента, чтобы у пациента была возможность видеть свои анализы. И мы планируем, что мы эту работу в течение 2026 года сделаем, чтобы все, что происходит с пациентом, мы видели.

Алена Сырова:
А что еще? Какие бонусы от пластика?

Внести в правовой мир Беларуси биометрические документы планировали уже давно. Присматривались с разных сторон, оценивали риски. В 2017 году началась работа, а в 2021-м в нашей стране стали выдавать документы нового образца. Для пользования внутри страны – ID-карта, а для выезда за границу – биометрический паспорт.

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту-4

Влада Родовская, корреспондент:
Чисто визуально паспорта не особо отличаются. Даже сразу и не заметишь, что на обложке есть такой международный золотистый символ – изображение фотокамеры. В сам документ встроен чип с биометрическими данными, а последняя страница пластиковая. Сам паспорт немного плотнее, а внутри большое количество страниц под визы.

Биометрический паспорт можно получить в двух экземплярах. Очень удобно. Пока один находится в посольстве для получения визы, по второму можно путешествовать. Причем право выбирать у белорусов никто не отменял. Близка классика, пожалуйста, паспорт образца 1996 года. Кому захотелось в мир новых технологий – ID-карта.

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту-6

Александра Корнева, начальник отдела по гражданству и миграции Советского РУВД Минска:
ID-карта содержит фотографию владельца, его фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, пол, гражданство, идентификационный номер и изображение подписи гражданина. Информация, но уже в зашифрованном виде, содержится в двухмерном штрих-коде и на микросхеме, благодаря чему подделать данную карту невозможно.

Чтобы получить новые документы, нужно обращаться в подразделение по гражданству и миграции органов внутренних дел по месту регистрации. Оформление, как правило, занимает не более получаса, все необходимые процедуры совершаются на месте.

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту-8

Татьяна Байбакова:
Быстро и комфортно. Даже меньше времени потрачено, чем на сбор бумаг и оформление обычного паспорта. Пока ты заполнишь все анкеты… А здесь пришел, дал паспорт, все, пять минут и готово.

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту-10

Анастасия Хорова, инспектор отдела по гражданству и миграции Советского РУВД Минска:
Для выдачи таких документов в подразделении установлено специальное биометрическое устройство, которое выполняет сразу несколько функций. При сборе заявки фотоизображение производится на месте. Мы предоставляем такие услуги и возможность гражданину выбрать понравившуюся ему фотографию. Также при сборе заявки осуществляется сбор отпечатков пальцев гражданина и электронная подпись.

Тренд на биометрию есть. Все больше белорусов выбирают такой формат документов. И тут аргументом «за» выступают возможности, которые ID-карта предоставляет. И в первую очередь электронные.

Вместо того, чтобы обивать пороги госорганов за получением какой-либо справки, владелец биометрического документа может получить все, что ему необходимо, дистанционно. Для этого существует портал «Е-Паслуга». Передача таможенных документов, получение информации о праве на недвижимость, уплаченные налоги. Доступно 880 электронных сервисов, если есть ID-карта, и всего 40, если ее нет. Чувствуется разница?

Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту-12

Светлана Каранкевич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:
Вы как владелец ID-карты можете воспользоваться единым порталом электронных услуг в двух вариантах. Первое – это, собственно, веб-версия через компьютер, но тогда вам понадобится специальное считывающее устройство, к которому приложить ID-карту и ваши данные передать в компьютер. Либо вы можете воспользоваться мобильным приложением, которое тоже так и называется – «Е-Паслуга». Чтобы авторизоваться с ним по ID-карте, не требуется никаких дополнительных устройств. Вы прикладываете к своему смартфону, к тыльной стороне, саму ID-карту, включаете функцию NFC, и посредством этой функции происходит вычитка данных из карты в личный электронный кабинет, и вы осуществляете вход.

Сейчас вход разрешен лишь для владельцев системы Android. Не исключено, что в перспективе появится и на iOS. Новая цифровая реальность диктует свои правила игры. И, очевидно, точно наступит время, когда паспорт старого образца станет лишь ностальгическим воспоминанием о прошлом, а ID-карта – настоящей картинкой современности. Совмин уже рассматривал вариант перехода белорусов на новый формат документов. Новация предполагала запрет выезда за пределы страны без биометрического паспорта. Но с этим решили повременить. Может, сейчас и есть то самое время, чтобы присмотреться к цифре?

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# Документы # паспорт # Елена Богдан # Алена Сырова

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