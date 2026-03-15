Паспорт старого образца скоро станет ностальгией? Почему все больше белорусов выбирают ID-карту
Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Гражданин Республики Беларусь – человек, у которого есть наш паспорт или с недавних пор ID-карта. Уже реже слышится: зачем нам это, и по старинке же было неплохо. Но, например, в тот же личный кабинет здоровья с помощью ID-карты каждому можно будет войти. И там вся информация. Да, об этом говорили лет сто, но тогда вопросом занимались зарубежные партнеры, потом санкции, и вот, кажется, дождались. ПО белорусского разработчика внедряют.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
На сегодняшний момент введена информация в систему более чем о 2 млн наших граждан. И мы сегодня работаем над доработкой личного кабинета пациента, чтобы у пациента была возможность видеть свои анализы. И мы планируем, что мы эту работу в течение 2026 года сделаем, чтобы все, что происходит с пациентом, мы видели.
Алена Сырова:
А что еще? Какие бонусы от пластика?
Внести в правовой мир Беларуси биометрические документы планировали уже давно. Присматривались с разных сторон, оценивали риски. В 2017 году началась работа, а в 2021-м в нашей стране стали выдавать документы нового образца. Для пользования внутри страны – ID-карта, а для выезда за границу – биометрический паспорт.
Влада Родовская, корреспондент:
Чисто визуально паспорта не особо отличаются. Даже сразу и не заметишь, что на обложке есть такой международный золотистый символ – изображение фотокамеры. В сам документ встроен чип с биометрическими данными, а последняя страница пластиковая. Сам паспорт немного плотнее, а внутри большое количество страниц под визы.
Биометрический паспорт можно получить в двух экземплярах. Очень удобно. Пока один находится в посольстве для получения визы, по второму можно путешествовать. Причем право выбирать у белорусов никто не отменял. Близка классика, пожалуйста, паспорт образца 1996 года. Кому захотелось в мир новых технологий – ID-карта.
Александра Корнева, начальник отдела по гражданству и миграции Советского РУВД Минска:
ID-карта содержит фотографию владельца, его фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, пол, гражданство, идентификационный номер и изображение подписи гражданина. Информация, но уже в зашифрованном виде, содержится в двухмерном штрих-коде и на микросхеме, благодаря чему подделать данную карту невозможно.
Чтобы получить новые документы, нужно обращаться в подразделение по гражданству и миграции органов внутренних дел по месту регистрации. Оформление, как правило, занимает не более получаса, все необходимые процедуры совершаются на месте.
Татьяна Байбакова:
Быстро и комфортно. Даже меньше времени потрачено, чем на сбор бумаг и оформление обычного паспорта. Пока ты заполнишь все анкеты… А здесь пришел, дал паспорт, все, пять минут – и готово.
Анастасия Хорова, инспектор отдела по гражданству и миграции Советского РУВД Минска:
Для выдачи таких документов в подразделении установлено специальное биометрическое устройство, которое выполняет сразу несколько функций. При сборе заявки фотоизображение производится на месте. Мы предоставляем такие услуги и возможность гражданину выбрать понравившуюся ему фотографию. Также при сборе заявки осуществляется сбор отпечатков пальцев гражданина и электронная подпись.
Тренд на биометрию есть. Все больше белорусов выбирают такой формат документов. И тут аргументом «за» выступают возможности, которые ID-карта предоставляет. И в первую очередь электронные.
Вместо того, чтобы обивать пороги госорганов за получением какой-либо справки, владелец биометрического документа может получить все, что ему необходимо, дистанционно. Для этого существует портал «Е-Паслуга». Передача таможенных документов, получение информации о праве на недвижимость, уплаченные налоги. Доступно 880 электронных сервисов, если есть ID-карта, и всего 40, если ее нет. Чувствуется разница?
Светлана Каранкевич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:
Вы как владелец ID-карты можете воспользоваться единым порталом электронных услуг в двух вариантах. Первое – это, собственно, веб-версия через компьютер, но тогда вам понадобится специальное считывающее устройство, к которому приложить ID-карту и ваши данные передать в компьютер. Либо вы можете воспользоваться мобильным приложением, которое тоже так и называется – «Е-Паслуга». Чтобы авторизоваться с ним по ID-карте, не требуется никаких дополнительных устройств. Вы прикладываете к своему смартфону, к тыльной стороне, саму ID-карту, включаете функцию NFC, и посредством этой функции происходит вычитка данных из карты в личный электронный кабинет, и вы осуществляете вход.
Сейчас вход разрешен лишь для владельцев системы Android. Не исключено, что в перспективе появится и на iOS. Новая цифровая реальность диктует свои правила игры. И, очевидно, точно наступит время, когда паспорт старого образца станет лишь ностальгическим воспоминанием о прошлом, а ID-карта – настоящей картинкой современности. Совмин уже рассматривал вариант перехода белорусов на новый формат документов. Новация предполагала запрет выезда за пределы страны без биометрического паспорта. Но с этим решили повременить. Может, сейчас и есть то самое время, чтобы присмотреться к цифре?
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