В Гродно студенты-лингвисты занимаются переводами немецких архивных документов

Передать правду будущим поколениям. В Гродно студенты Купаловского университета присоединились к расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди сделали переводы архивных материалов времен Великой Отечественной войны. Уже через несколько месяцев эти ребята станут дипломированными переводчиками, для них работа в архиве – хорошая практика. А вместе с тем и ценный вклад в сохранение исторической правды и памяти.

Арина Саханько, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: В том деле, которое я переводила, там было несколько документов с запросом на расстрел людей. И это было сложно переводить с самого начала, потому что там простая структура самого документа, списком просто фамилии, имена, когда и где это сделать. И когда ты это читал, ты понимал, что это очень ужасно.

Елена Николаева, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: Это настоящая переводческая практика, документы, которые мы ни разу не видели. Из нюансов были личные имена, как их перевести на русский язык с немецкого. Это было достаточно тяжело.

Сергей Миклашевич, директор Государственного архива Гродненской Области:

Переводы данных документов могут быть использованы в будущем для научной работы. Все-таки документы того периода, они приходят потихоньку в негодность. Поэтому в первую очередь мы, конечно, их и переводим, и оцифровываем для того, чтобы в дальнейшем возможно было пользоваться любому посетителю.

Гитлеровские расстрельные списки, приказы фашистской комендатуры, доносы. Всего в Государственном архиве Гродненской области более 70 фондов с документами на немецком языке. В них хранится свыше 3,8 тысяч дел.