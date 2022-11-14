Биометрические паспорта выдают в Беларуси уже больше года. Сколько человек получили новые документы?

Чуть больше года в Беларуси выдают биометрические документы – ID-карты и паспорта. За прошедшие 11 месяцев только в столице задокументировали свыше 74 тысяч граждан. ID-карты получили 33 тысячи – это преимущественно иностранцы и лица без гражданства. Разбираемся в нюансах.

Елена Туркова, заместитель начальника отдела по гражданству, паспортной работе и выезду за границу УГиМ ГУВД Мингорисполкома:

За получением биометрических документов гражданину необходимо обратиться в отделение по гражданству и миграции по месту регистрации. Для этого необходимо предоставить паспорт и квитанцию об оплате. Можно принести с собой, если человек оплатил в банке, либо можно оплатить посредством ЕРИП через мобильное приложение.

Что касается самого процесса, то он стал значительно быстрее и проще. Достаточно обратиться в отдел по гражданству и миграции МВД. Елена Туркова:

ID-карту нужно оформлять по месту регистрации, а в последующем гражданин может обращаться в любое подразделение по гражданству и миграции для ее замены. Заявление на получение биометрических документов формируется автоматически, и гражданину необходимо будет только сверить свои данные и проставить подписи. Фотографирование происходит на месте, что значительно упрощает процедуру, и сама процедура занимает не более 10 минут. Законодательством предусмотрено два действующих биометрических паспорта для выезда за границу. Это тоже удобно для граждан, у которых, например, один документ находится в посольстве на оформлении визы, а по другому действующему биометрическому паспорту с действующей визой человек в это время пересекает границу.