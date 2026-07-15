США и Иран обменялись ракетными ударами

Прошедшей ночью США и Иран провели серию взаимных ударов. В городах Бендер-Аббас, Ахваз и на острове Кешм прогремели взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным американского командования, операция направлена на снижение возможностей Ирана атаковать торговые суда в Ормузском проливе. Как сообщают СМИ США, за последнюю неделю иранские военные атаковали семь коммерческих кораблей. В ответ на нападение Штатов Иран нанес удары по военным объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Власти этих стран сообщили о перехвате баллистических ракет и беспилотников. В Кувейте дрон попал в складское помещение, возник пожар, который удалось локализовать. О пострадавших информации нет.