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США и Иран обменялись ракетными ударами

15 июля 2026 07:01
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Прошедшей ночью США и Иран провели серию взаимных ударов. В городах Бендер-Аббас, Ахваз и на острове Кешм прогремели взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Иран обменялись ракетными ударами-2

По данным американского командования, операция направлена на снижение возможностей Ирана атаковать торговые суда в Ормузском проливе. Как сообщают СМИ США, за последнюю неделю иранские военные атаковали семь коммерческих кораблей. В ответ на нападение Штатов Иран нанес удары по военным объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Власти этих стран сообщили о перехвате баллистических ракет и беспилотников. В Кувейте дрон попал в складское помещение, возник пожар, который удалось локализовать. О пострадавших информации нет.

# США # Конфликт на Ближнем Востоке

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