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Двух иностранцев с поддельными документами задержали в аэропорту Минска

03 июня 2026 06:30
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В Национальном аэропорту Минск за неделю задержали двух иностранных граждан с фальшивыми документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый инцидент произошел на рейсе из Дубая. Пассажир предъявил паспорт гражданина Бангладеш, однако белорусская виза в нем вызвала подозрения у инспекторов. Спецпроверка подтвердила: бланк напечатан на обычном принтере. 

Второй нарушитель прилетел из Стамбула. Мужчина, по паспорту гражданин Конго, пытался выдать себя за другого человека. Эксперты установили, что в документе полностью заменены страницы с личными данными. 

Сейчас оба иностранца находятся в изоляторе временного содержания. Начат административный процесс. Помимо крупного штрафа – до четырех тысяч рублей – задержанным грозит уголовная ответственность за подделку документов. 

# Документы # Национальный аэропорт «Минск»

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