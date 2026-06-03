Двух иностранцев с поддельными документами задержали в аэропорту Минска

В Национальном аэропорту Минск за неделю задержали двух иностранных граждан с фальшивыми документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый инцидент произошел на рейсе из Дубая. Пассажир предъявил паспорт гражданина Бангладеш, однако белорусская виза в нем вызвала подозрения у инспекторов. Спецпроверка подтвердила: бланк напечатан на обычном принтере.

Второй нарушитель прилетел из Стамбула. Мужчина, по паспорту гражданин Конго, пытался выдать себя за другого человека. Эксперты установили, что в документе полностью заменены страницы с личными данными.

Сейчас оба иностранца находятся в изоляторе временного содержания. Начат административный процесс. Помимо крупного штрафа – до четырех тысяч рублей – задержанным грозит уголовная ответственность за подделку документов.