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Россиянин пытался вылететь из Минска в Стамбул по фальшивому загранпаспорту

24 октября 2023 10:52
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Белорусские пограничники задержали в столичном аэропорту россиянина с фальшивыми документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 22-го октября. При оформлении на рейс «Минск-Стамбул» у сотрудников вызвал сомнения загранпаспорт одного из пассажиров.

Россиянин пытался вылететь из Минска в Стамбул по фальшивому загранпаспорту-1

После специальной проверки выяснилось, что документ поддельный. При обыске в вещах россиянина обнаружили действительный внутренний паспорт. Выяснилось, что мужчина не мог официально получить заграничный паспорт, поскольку имеет долговые обязательства в России. Нарушителя задержали. Ему может грозить штраф до 100 базовых, а также уголовная ответственность за использование фальшивых документов.

# Документы # происшествия # Фотофакт

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