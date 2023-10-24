Россиянин пытался вылететь из Минска в Стамбул по фальшивому загранпаспорту

Белорусские пограничники задержали в столичном аэропорту россиянина с фальшивыми документами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 22-го октября. При оформлении на рейс «Минск-Стамбул» у сотрудников вызвал сомнения загранпаспорт одного из пассажиров.

После специальной проверки выяснилось, что документ поддельный. При обыске в вещах россиянина обнаружили действительный внутренний паспорт. Выяснилось, что мужчина не мог официально получить заграничный паспорт, поскольку имеет долговые обязательства в России. Нарушителя задержали. Ему может грозить штраф до 100 базовых, а также уголовная ответственность за использование фальшивых документов.