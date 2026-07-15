В Беларуси зерновые и зернобобовые без кукурузы, гречихи и проса убраны с 7% площадей – Минсельхозпрод

Средняя урожайность заметно выросла, а в регионах уже чествуют первых лидеров страды. По данным Минсельхозпрода, в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 7 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собрано 612 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность радует: без малого 43 центнера с гектара. Это почти на 5 центнеров выше, чем в 2025 году. Причем плюс по намолоту показывают абсолютно все области страны.

Лидерами по валовому сбору остаются южные регионы. В Брестской области определился и первый комбайнер-тысячник на уборке урожая. Это Александр Семашко из ОАО «Великосельское Агро» Пружанского района. В целом аграрии опережают прошлогодние темпы. Ход жатвы находится на постоянном контроле главы государства. Так, накануне во время рабочей поездки в Оршанский район Александр Лукашенко потребовал обеспечить полную готовность уборочной техники и исключить потери урожая, акцентируя внимание на строгом контроле.

Напомним, в центре внимания белорусского лидера были вопросы животноводства. Главе государства также подробно рассказали о первых результатах сотрудничества с узбекской стороной по итогам договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Беларусь Президента этой страны, в частности о приглашении к нам на работу в граждан Узбекистана.

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