Без головного убора, солнцезащитных очков и не в форменной одежде. МВД Беларуси изменило требования к фото для паспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также закреплено требование о соответствии изображения на снимке возрасту фотографируемого на момент подачи документов. Постановлением Министерства внутренних дел утверждена инструкция, определяющая порядок организации работы подразделений по гражданству и миграции, центра персонализации документов, бюро паспортизации населения управлений внутренних дел областных исполкомов по заполнению бланка паспорта, внесению в него отметок, выдаче, учету, обмену, признанию недействительным, изъятию, хранению и уничтожению паспорта.