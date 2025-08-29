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Учреждения здравоохранения Минска пополнили более 1000 молодых специалистов и около 390 интернов

29 августа 2025 17:37
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Около тысячи начинающих медработников столицы собрал форум молодых специалистов учреждений здравоохранения Минска. Все они приступили к работе в больницах и поликлиниках города летом 2025-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учреждения здравоохранения Минска пополнили более 1000 молодых специалистов и около 390 интернов-2

На диалоговой площадке обсуждались самые разные темы: от вопросов прав и социальных гарантий до перспектив приобретения жилья и государственной финансовой поддержки. Рассказали и о плюсах вступления в профсоюз и иные общественные организации, а еще особое внимание уделили развитию системы наставничества, благодаря которой молодые специалисты быстрее осваиваются на рабочих местах, повышают навыки и становятся настоящими профессионалами.

Учреждения здравоохранения Минска пополнили более 1000 молодых специалистов и около 390 интернов-4

Владислав Чернецкий, врач – стоматолог-терапевт 14-й городской стоматологической поликлиники:
Поддержка молодых специалистов – это основная направленность Республики Беларусь. Эти вопросы уже поднимались, они обсуждаются, и активно. Собираются консилиумы, обсуждается, как продвигать нашу молодежную политику. Ожидания самые наивысшие, которые могут быть, ведь с каждым годом мы видим, что молодежь развивается и ни в коем случае наставники не дают, скажем так, покоя и держат в обороте все время своей поддержкой.

Учреждения здравоохранения Минска пополнили более 1000 молодых специалистов и около 390 интернов-6

Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Те ребята, которые сейчас заканчивают медицинский университет, на самом деле гордость нашей страны, элита. Мы хотим их поприветствовать напутственным словом, рассказать о роли молодежи в нашей стране. Чтобы ребята, во-первых, росли и становились настоящими врачами, профессионалами своего дела, но не забывали духовную часть своей профессии. Чтобы они были настоящими патриотами, готовыми прийти на помощь любому, кто нуждается в помощи.

Учреждения здравоохранения Минска пополнили более 1000 молодых специалистов и около 390 интернов-8

Всего летом 2025-го ряды медицинских работников учреждений здравоохранения столицы пополнили более тысячи молодых специалистов и порядка 390 интернов.

# Медицина # Дмитрий Шевцов # Молодые специалисты

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