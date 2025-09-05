«Беларусь адзіная» – Минск принимает республиканскую информационно-просветительскую акцию

Мозговой штурм в масштабах страны – встретиться, поделиться мыслями, опытом и достоверной информацией, а главное, прийти к общему знаменателю, как сохранить главные ценности и способствовать развитию страны. Информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная» охватила семь регионов – шесть областей и Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обстоятельный диалог единомышленники ведут в преддверии Дня народного единства. 5 сентября стратегию будущего страны обсудили в столице. Большой зал медуниверситета объединил 800 человек. О ценностях независимой страны и единстве поколений – в сюжете Ольги Наумовой.

Регион за регионом – в едином порыве гордости за Беларусь. Вся страна готовится отмечать самый молодой праздник нашей независимости – День народного единства. Уже стало хорошей традицией каждый год в сентябре проводить встречи и актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути: что волнует людей и к чему мы стремимся. Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественности на площадках акции «Беларусь адзіная».

Лариса Федосеева, начальник управления администрации Фрунзенского района г. Минска:

Современную Беларусь объединяет сегодня важная вещь, которая называется любовь к Родине. Я считаю, что патриотизм – это основополагающая часть кода белоруса, поскольку любовь к Родине сохраняет нас такими, какие мы есть, дает возможность развиваться, дает возможность идти вперед и вносить каждому свой личный вклад в процветание нашей страны.

800 человек в большом зале медуниверситета в Минске – вот так столица встречает информационно-просветительский проект. Это уже четвертый город в маршруте акции. И здесь свой пласт интересов с вопросами и конструктивными предложениями. В зале и будущие врачи. Их волнует дальнейшее продвижение передовой сферы. Все активнее развиваются цифровые технологии. Но разве заменим в лечении сложных заболеваний врач?

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наш врач – его сложно заменить, возможно, в некоторых местах и невозможно. Только профессиональный врач может обладать логикой и молниеносностью принятия нестандартных решений. Вступает в силу ИИ, как он будет интегрирован в систему здравоохранения, какая роль ему будет отводиться, очень сложно сказать, но мы должны эти вопросы прогнозировать. Большой разговор о стратегии будущего Беларуси прошёл в Минске. Читайте здесь.

Впервые такие встречи начали проходить в 2021 году. И вот уже пять лет накануне 17 сентября вся страна погружается в этот важный диалог. Тематика разная: историческая память, политика, наше будущее. В этом сезоне решили использовать возможности искусственного интеллекта: через чат-боты можно отправить свой вопрос спикерам.