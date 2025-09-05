«Беларусь адзіная» – Минск принимает республиканскую информационно-просветительскую акцию
Мозговой штурм в масштабах страны – встретиться, поделиться мыслями, опытом и достоверной информацией, а главное, прийти к общему знаменателю, как сохранить главные ценности и способствовать развитию страны. Информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная» охватила семь регионов – шесть областей и Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстоятельный диалог единомышленники ведут в преддверии Дня народного единства. 5 сентября стратегию будущего страны обсудили в столице. Большой зал медуниверситета объединил 800 человек.
О ценностях независимой страны и единстве поколений – в сюжете Ольги Наумовой.
Регион за регионом – в едином порыве гордости за Беларусь. Вся страна готовится отмечать самый молодой праздник нашей независимости – День народного единства. Уже стало хорошей традицией каждый год в сентябре проводить встречи и актуальные обсуждения белорусской модели и нашего пути: что волнует людей и к чему мы стремимся. Своими мнениями делятся эксперты, представители трудовых коллективов и общественности на площадках акции «Беларусь адзіная».
Лариса Федосеева, начальник управления администрации Фрунзенского района г. Минска:
Современную Беларусь объединяет сегодня важная вещь, которая называется любовь к Родине. Я считаю, что патриотизм – это основополагающая часть кода белоруса, поскольку любовь к Родине сохраняет нас такими, какие мы есть, дает возможность развиваться, дает возможность идти вперед и вносить каждому свой личный вклад в процветание нашей страны.
800 человек в большом зале медуниверситета в Минске – вот так столица встречает информационно-просветительский проект. Это уже четвертый город в маршруте акции. И здесь свой пласт интересов с вопросами и конструктивными предложениями. В зале и будущие врачи. Их волнует дальнейшее продвижение передовой сферы. Все активнее развиваются цифровые технологии. Но разве заменим в лечении сложных заболеваний врач?
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Наш врач – его сложно заменить, возможно, в некоторых местах и невозможно. Только профессиональный врач может обладать логикой и молниеносностью принятия нестандартных решений. Вступает в силу ИИ, как он будет интегрирован в систему здравоохранения, какая роль ему будет отводиться, очень сложно сказать, но мы должны эти вопросы прогнозировать.
Большой разговор о стратегии будущего Беларуси прошёл в Минске. Читайте здесь.
Впервые такие встречи начали проходить в 2021 году. И вот уже пять лет накануне 17 сентября вся страна погружается в этот важный диалог. Тематика разная: историческая память, политика, наше будущее. В этом сезоне решили использовать возможности искусственного интеллекта: через чат-боты можно отправить свой вопрос спикерам.
Вадим Шепет, главный редактор «Альфа Радио» и «Радио Победа»:
Люди глубже вовлечены в геополитические процессы, люди интересуются не только тем, что происходит в Беларуси, но и (очень важные вопросы) местом и значением Беларуси в геополитических процессах. Это тоже важно, и давайте говорить прямо, этого раньше не было. Сейчас люди говорят посредством известных международных организаций, как будет Беларусь влиять на те или иные процессы, каково наше место, какой вектор мы определяем.
Далее смотрите в видео.