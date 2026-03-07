Прямой эфир

Белорусы завоевали золото и бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

07 марта 2026 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы завоевали золото и бронзу на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вне конкуренции оказался Егор Шарамков. Лидер мужской команды отличился в коронном виде – вольных упражнениях. От судей спортсмен получил 14,533 балла, что позволило обойти в итоговом протоколе лидера квалификации Милада Карими из Казахстана.

София Штыхецкая поднялась на третью ступень пьедестала на брусьях. В этом же виде программы Ульяна Кузьменкова стала 6-й. Завтра, 8 марта, в финале вольных упражнений программу продемонстрирует Анастасия Сманцер.

# Гимнастика

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
07 марта 2026 18:30

Арина Соболенко вышла в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

В Ратомке проходит чемпионат Беларуси по преодолению препятствий
06 марта 2026 20:14

В Ратомке проходит чемпионат Беларуси по преодолению препятствий

Белоруска Анастасия Сманцер пробилась в финал Кубка мира по спортивной гимнастике
06 марта 2026 20:12

Белоруска Анастасия Сманцер пробилась в финал Кубка мира по спортивной гимнастике