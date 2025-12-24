Дети из Червенского социального пансионата получили подарки от депутатов в рамках марафона «Ёлка желаний»

Напомнить обществу о ценности добрых дел и взаимопомощи. Дети из Червенского детского социального пансионата «Игуменский» получили подарки от депутатов в ходе марафона «Елка желаний», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исполнить детские мечты и закупить подарки помогли парламентарии, Секретариат Палаты представителей, профсоюзный комитет. Подобные инициативы становятся праздником не только для детей, но и для взрослых.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Уже традиционно, второй год, мы осуществляем акцию «Елка желаний» в рамках большой акции «Наши дети». И когда мы от всего парламента приезжаем и дарим персонально то желание, которое ребенок загадал, конечно, эти эмоции захлестывают все на свете, нельзя остаться равнодушным, в этот раз получилось точно так же!

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конечно же, этот праздник ассоциируется у нас у всех с чудом, с яркими красками, яркими эмоциями. И эти эмоции подарили нам дети, которые находятся в этом пансионате. Педагогический и медицинский персонал этого пансионата, где делают очень большое дело, явно показывают социальный характер нашего государства.

В Беларуси на учреждения, где живит и учатся особенные дети, обращает внимание все общество – от госслужащих до бизнесменов. К праздникам ребята получают то, о чем мечтают весь год.