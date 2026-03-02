Почему люди хотят быть волонтерами и в чем заключается помощь другим? Дмитрий Шевцов – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Приветствую вас вновь у нас на площадке.
Дмитрий Шевцов:
Очень праздничное блюдо – драники с мясом, со шкварочками, и с грибами, с лисичками.
Александр Осенко:
Лисички нашли где?
Дмитрий Шевцов:
Откуда лисички? Из леса, вестимо.
Александр Осенко:
Каждый восьмой белорус является членом Белорусского Красного Креста.
Дмитрий Шевцов:
Белорусский народ все-таки неравнодушен к чужой беде.
Александр Осенко:
Эта зима покорила нас своими морозами, холодами.
Дмитрий Шевцов:
Было развернуто больше 90 пунктов. Мог зайти, спокойно отдохнуть, согреться, пойти дальше.
Александр Осенко:
То, что мы готовим, это правильное питание?
Дмитрий Шевцов:
Конечно, это же 8 Марта. Все сегодня абсолютно правильно. Делать из себя аскета и отказывать себе в прелестях жизни – это неправильно.
Александр Осенко:
Как вы проводите профориентацию?
Дмитрий Шевцов:
Выступать как купцы. Для того чтобы человек захотел попробовать пойти в медицину.
Александр Осенко:
Шеф на кухне у нас сегодня – Дмитрий Евгеньевич.
Дмитрий Шевцов:
Вы знаете, без лишней скромности, это феноменально.