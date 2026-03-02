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Почему люди хотят быть волонтерами и в чем заключается помощь другим? Дмитрий Шевцов – в «Рецепте настоящего белоруса»

02 марта 2026 16:15
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста.

Почему люди хотят быть волонтерами и в чем заключается помощь другим? Дмитрий Шевцов – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Приветствую вас вновь у нас на площадке.

Дмитрий Шевцов:
Очень праздничное блюдо – драники с мясом, со шкварочками, и с грибами, с лисичками.

Александр Осенко:
Лисички нашли где?

Дмитрий Шевцов:
Откуда лисички? Из леса, вестимо. 

Почему люди хотят быть волонтерами и в чем заключается помощь другим? Дмитрий Шевцов – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Каждый восьмой белорус является членом Белорусского Красного Креста.

Дмитрий Шевцов:
Белорусский народ все-таки неравнодушен к чужой беде.

Александр Осенко:
Эта зима покорила нас своими морозами, холодами. 

Дмитрий Шевцов:
Было развернуто больше 90 пунктов. Мог зайти, спокойно отдохнуть, согреться, пойти дальше.

Александр Осенко:
То, что мы готовим, это правильное питание?

Дмитрий Шевцов:
Конечно, это же 8 Марта. Все сегодня абсолютно правильно. Делать из себя аскета и отказывать себе в прелестях жизни – это неправильно.

Почему люди хотят быть волонтерами и в чем заключается помощь другим? Дмитрий Шевцов – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Как вы проводите профориентацию?

Дмитрий Шевцов:
Выступать как купцы. Для того чтобы человек захотел попробовать пойти в медицину.

Александр Осенко:
Шеф на кухне у нас сегодня – Дмитрий Евгеньевич.

Дмитрий Шевцов:
Вы знаете, без лишней скромности, это феноменально. 

# Александр Осенко # Дмитрий Шевцов

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