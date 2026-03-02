Почему люди хотят быть волонтерами и в чем заключается помощь другим? Дмитрий Шевцов – в «Рецепте настоящего белоруса»

Дмитрий Шевцов: Очень праздничное блюдо – драники с мясом, со шкварочками, и с грибами, с лисичками.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Приветствую вас вновь у нас на площадке.

Дмитрий Шевцов: Конечно, это же 8 Марта. Все сегодня абсолютно правильно. Делать из себя аскета и отказывать себе в прелестях жизни – это неправильно.

Александр Осенко: То, что мы готовим, это правильное питание?

Дмитрий Шевцов: Было развернуто больше 90 пунктов. Мог зайти, спокойно отдохнуть, согреться, пойти дальше.

Александр Осенко: Эта зима покорила нас своими морозами, холодами.

Александр Осенко: Каждый восьмой белорус является членом Белорусского Красного Креста.

Александр Осенко:

Как вы проводите профориентацию?

Дмитрий Шевцов:

Выступать как купцы. Для того чтобы человек захотел попробовать пойти в медицину.

Александр Осенко:

Шеф на кухне у нас сегодня – Дмитрий Евгеньевич.

Дмитрий Шевцов:

Вы знаете, без лишней скромности, это феноменально.