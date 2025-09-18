Шевцов: власти Польши очень давно неровно дышат к западным территориям Беларуси

Не навредить и действовать на упреждение – ключевые принципы законотворческой деятельности. 18 октября вопросы партийного строительства, роли общественных объединений и возможные корректировки в соответствующих нормативно-правовых актах обсуждали в Палате представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круглый стол с участием депутатов, представителей СМИ и общественных организаций стал продолжением темы, звучавшей накануне у Президента. Отметим, последние корректировки в законодательство, регламентирующее деятельность партий и общественных объединений, вступили в силу чуть больше 2 лет назад. Они были своевременными и позволили отсеять квазиорганизации, у которых, во-первых, не было поддержки среди белорусов, во-вторых, многие из них финансировались из-за рубежа. Тем не менее за прошедшее время многое изменилось, сегодня стоит задача проанализировать актуальность нормативно-правовых актов.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наше общество, представители партий выражают глас народа. Они, в общем-то, транслируют в эфир те мысли, которые есть у различных слоев нашего общества. Сегодня мы собираемся для того, чтобы услышать друг друга, провести определенный мониторинг состояния нашего общества и партийного строительства на данный момент и при необходимости принять первостепенные задачи для корректировки данного направления. Нельзя сказать, что у нас все плохо. Нет, у нас нормально действующая система, но любая система требует донастройки.

Сегодня способы противостояния и давления на страны быстро меняются, и с точностью предсказать угрозы, а также вызовы будущего практически невозможно, отмечают эксперты. Тем не менее противостоять им мы должны. И сделать это способны, потому что едины. 2020 год белорусов многому научил, именно после тех событий появился и стал одним из главных государственных праздников – День народного единства. Вместе с тем эксперты обращают внимание на внешнеполитические угрозы, акцентируя внимание, что недружественное поведение Польши, в частности закрытие границ, – это не случайность. А результат игры вдолгую.