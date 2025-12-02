«Это самая светлая и самая добрая акция» – Дмитрий Шевцов о марафоне добра «Ёлка желаний»

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Более 300, мы потом посмотрим, потому что география расширяется. Бывают традиционные елки где-то в крупных торговых центрах, но люди, которые хоть раз прикоснулись к этому светлому празднику и подарили ребенку новогодний праздник, надежду на исполнение его заветной мечты, уже не остаются равнодушными. К нам выходят с пожеланиями и предприятия, и банки поучаствовать, разместить у себя елку с этими пожеланиями, и частный бизнес, и государственный. И на самом деле настолько большое количество, с каждым годом мы прирастаем, что спрогнозировать, сколько в этом году, мы сможем, когда «Елка» закончится, всегда это значительно больше.

В прошлом году у нас было 308 елок по всей Беларуси. То есть это на самом деле огромное количество. Начиналось с областных городов, с торговых центров, где несколько елок было в городе, мы встречались, мы приглашали. Я хочу сказать, что когда приходишь к взрослому, когда ему говоришь, давайте поучаствуем в этой светлой акции, ни разу не слышал слова «нет», все говорят – да. Взрослый загорается как ребенок, чтобы сделать ребенку подарок. Тем более, когда мы эти маленькие подарочки такие, образцы, дети на самом деле когда-то писали пожелания, приносим, показываем, какие пожелания ребенок просит у Деда Мороза. Сердце же сжимается, ты идешь в магазин, покупаешь ему подарок, чтобы ребенку подарить счастье.