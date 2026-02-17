Около 230 тыс. человек получили поддержку Белорусского Красного Креста в 2025 году

Около 230 тысяч человек получили поддержку Белорусского Красного Креста в 2025 году. Итоги работы подвели на встрече в Минске те, кто координирует работу организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтеры навещали пожилых, людей с инвалидностью, доставляли им продукты и лекарства. Помогали с поиском жилья и трудоустройством, оказывали психологическую поддержку, а также участвовали в реагировании на чрезвычайные ситуации. Важным направлением работы стало обучение населения основам первой медицинской помощи. Своеобразную школу прошли около 58 тысяч человек.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Привлечение наших граждан к этой действительно почетной миссии, важной миссии – помощь людям, она осуществляется через волонтерское движение. Говоря об этой цифре, здесь надо назвать 14 тысяч граждан, которые являются волонтерами. И, кстати, реализация этих функций позволила в том числе выйти с инициативой разработки соответствующей концепции проекта закона в Республике Беларусь, которая бы урегулировала деятельность волонтеров в нашей стране. Лучшие организационные структуры Белорусского Красного Креста получили заслуженные награды. По результатам деятельности в 2025 году победителем признана Гомельская областная организация.