Шевцов: сегодняшняя программа социально-экономического развития – это космический рывок вперёд

Екатерина Забенько, СТВ: Сегодня делегаты будут принимать программу социально-экономического развития. Вы не первый раз принимаете участие в этой работе. Чем она отличается от предыдущих программ, учитывая такое широкое обсуждение?

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Да, это так. Чем отличается? Каждая программа отличается от предыдущей. Хочу сказать, что каждое Всебелорусское народное собрание – это ступенька вперед, ступенька вверх. Сегодняшняя программа социально-экономического развития – это даже не ступенька, не две, это такой космический рывок вперед.

Лукашенко потребовал ликвидировать «блатные кормушки» чиновников.

Программа имеет, на мой взгляд, четкие, концептуальные семь столпов. Причем из них, обратите внимание, впервые на первое место поставлена программа демографической безопасности. То есть на сегодняшний момент она возводится в ранг, может быть, национальной безопасности. А может быть, и выше.

Потому что мы должны все вместе понять, что демографическая безопасность – это изначально возможность развития нашей страны. И это не только прерогатива государства, с ее социальной нагрузкой, социальной заботой, когда Президент постоянно повышает количество выплат, поддержек: и материнский капитал, и много-много всего.

Но здесь ответственность и заинтересованность каждого человека. В отдельное направление выделена молодежная политика. Сильные регионы, диверсификация производства, наукоемкость производства – это на самом деле очень важные моменты.