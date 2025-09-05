Большой разговор о стратегии будущего Беларуси прошёл в Минске

О ценностях независимой страны и единстве поколений. Большой разговор о стратегии будущего Беларуси прошел сегодня, 5 сентября, в Минске. Встреча состоялась в рамках информационно-просветительской акции, приуроченной ко Дню народного единства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К диалогу присоединились почти 800 участников: студенты, представители общественных организаций, трудовых коллективов. С экспертами вместе обсудили приоритеты нашего суверенного пути. Внимание уделили развитию здравоохранения. Эта сфера – одна из самых передовых в стране, и достижения важно приумножать, ведь за ними – здоровье народа. Развиваются цифровые технологии, но в лечении сложных диагнозов хороший врач незаменим. Подготовка достойных кадров для сферы – задача на следующие годы.

Самое главное в этом проекте – это живое общение, возможность задать вопросы очень интересным спикерам, которые передадут свой опыт, непосредственно повлияющий на формирование молодых людей в будущем. От этого зависит будущее нашей страны. Поэтому такие формы работы становятся очень популярными и востребованными у молодежи.

Мы работаем на благо нашей страны, на созидание и приумножение тех ценностей, которые мы имеем.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

О стратегиях развития можно говорить в любой сфере. Политика, демографическая безопасность, поддержка молодых семей, система здравоохранения, система образования – во многих. Но самые главные вопросы, которые мы услышали сегодня, шли от молодежи. Это очень важно, потому что именно молодежь является законодателем моды.

Кроме медицины, затронули и спортивную сферу. Своим мнением с участниками диалога поделилась титулованная белорусская легкоатлетка. Вопреки сложностям, на международной арене мы остаемся честными и выступаем за здоровую конкуренцию. И этому останемся верны и в будущем. Следующие города, где пройдет обстоятельный разговор, – Могилев, Витебск, Кобрин.