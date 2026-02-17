Лазуткин: в мире сегодня нет ни одной площадки, чтобы говорить с Западом на равных

Андрей Лазуткин, политолог:

В мире сегодня нет ни одной площадки, чтобы говорить с Западом на равных. ОБСЕ, конференция в Мюнхене, даже ООН – ничего не могут противопоставить грубой силе США. Однако если есть кнут, значит, должен быть и пряник. Сможет ли трамповский Совет мира остановить войны и каков план Президента Александра Лукашенко – попробуем разгадать в «Занимательной политологии».

Даже если Трамп завтра проиграет выборы, он пожизненно останется в Совете. И в этом его сила – потому что как бы ни развивались события, Совет будет связан с кланом Трампа в США. А это и его родственники, и криптовалютчики, и IT-компании, финансовые и промышленные круги, которые поддерживают Трампа. Так что там будут гораздо более теплые и прочные отношения, чем в ООН.

Широкий круг спонсоров не будет ограничен проблемами Палестины. Трамп хочет создать не параллельное ООН, а что-то вроде параллельного Госдепартамента для своей семьи. Когда он был в опале, к нему в гости в Мар-а-Лаго приезжали многие мировые игроки, от Орбана до арабских шейхов. Эта практика будет продолжена: был клан Бушей, Клинтонов, Барака Обамы – теперь будет трамповский, да еще с международным влиянием.