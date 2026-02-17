Лазуткин: в мире сегодня нет ни одной площадки, чтобы говорить с Западом на равных

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
В мире сегодня нет ни одной площадки, чтобы говорить с Западом на равных. ОБСЕ, конференция в Мюнхене, даже ООН – ничего не могут противопоставить грубой силе США. Однако если есть кнут, значит, должен быть и пряник. Сможет ли трамповский Совет мира остановить войны и каков план Президента Александра Лукашенко – попробуем разгадать в «Занимательной политологии».
Даже если Трамп завтра проиграет выборы, он пожизненно останется в Совете. И в этом его сила – потому что как бы ни развивались события, Совет будет связан с кланом Трампа в США. А это и его родственники, и криптовалютчики, и IT-компании, финансовые и промышленные круги, которые поддерживают Трампа. Так что там будут гораздо более теплые и прочные отношения, чем в ООН.
Широкий круг спонсоров не будет ограничен проблемами Палестины. Трамп хочет создать не параллельное ООН, а что-то вроде параллельного Госдепартамента для своей семьи. Когда он был в опале, к нему в гости в Мар-а-Лаго приезжали многие мировые игроки, от Орбана до арабских шейхов. Эта практика будет продолжена: был клан Бушей, Клинтонов, Барака Обамы – теперь будет трамповский, да еще с международным влиянием.
Андрей Лазуткин:
Но если сам инструмент более-менее разгадали, то повестку – нет. Задуман Совет как антикризисный орган. Поэтому потенциально Совет должен собирать рекомендации по Венесуэле, Ирану, Украине, Восточной Европе, Балтике. Любую войну проще предотвратить, чем завершать, когда в нее вовлечены сотни групп влияния.
Ну а для Беларуси это еще прямой выход на Трампа, минуя систему американского лоббизма. Мы не только не хотим платить деньги за общение с их политиками, но и не можем… из-за санкций. Президент Беларуси дал понять, что готовит рекомендации по Венесуэле, но больше всего нас интересует, конечно, Украина. Там есть несколько сценариев развития конфликта.
Андрей Лазуткин:
Первый – это пакетные соглашения, которые сейчас обсуждают на переговорах в Абу-Даби и Женеве. Они содержат военный компонент: развод войск и буферные зоны. Но Зеленский пойдет на это только в случае, если ему гарантируют сохранение власти. А ни Россия, ни Трамп этого не хотят, поэтому не стоит ждать быстрого подписания мира. Пока все идет к тому, что Украина в текущем году будет дальше получать военную помощь от Европы и США.
Это второй сценарий, который реализуется параллельно с первым. Но сдерживать Россию бесконечно нельзя, поэтому если на фронте наступит перелом в пользу русских, Европой будет создана новая проблема, чтобы отвлечь российские силы. И это уже третий сценарий, то есть эскалация и усложнение кризиса.
Подробности в видео.