Трое белорусов вошли в символическую сборную гандбольной SEHA-лиги

Так, самым сильным вратарем признан Артем Подосинов из Гомеля. Представитель СКА Игорь Белявский стал ценнейшим разыгрывающим. А Вячеслав Шумак из «Мешков Бреста» был лучшим среди всех линейных. Интересный факт – Дмитрий Киселев стал первым гандболистом, входившим в символическую сборную тура в составе разных команд. Сейчас он играет за «Зенит». А в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.