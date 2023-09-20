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Трое белорусов вошли в символическую сборную гандбольной SEHA-лиги

20 сентября 2023 19:29
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Новости Беларуси. Трое белорусских исполнителей вошли в 7-ку лучших игроков первого тура «Дивизиона Восток» SEHA-лиги. Причем все лауреаты представляют разные отечественные клубы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трое белорусов вошли в символическую сборную гандбольной SEHA-лиги-1

Так, самым сильным вратарем признан Артем Подосинов из Гомеля. Представитель СКА Игорь Белявский стал ценнейшим разыгрывающим. А Вячеслав Шумак из «Мешков Бреста» был лучшим среди всех линейных. Интересный факт – Дмитрий Киселев стал первым гандболистом, входившим в символическую сборную тура в составе разных команд. Сейчас он играет за «Зенит». А в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.

# Гандбол # Игорь Белявский # Вячеслав Шумак # Дмитрий Киселев # Фотофакт

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