Современные учебные локации и шкафчики с подогревом – уникальный детский сад «Городок» открылся в Витебске

Новоселье для самых маленьких. Детский сад № 115 или попросту «Городок» распахнул двери в Витебске. Это современный и энергоэффективный объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концепция здания – нестандартная: все стилизовано под настоящий город с улицами, домами и игровыми площадками. Сад рассчитан на 190 мест. Сформированы 10 групп, две из которых – ясельные. Мальчиков и девочек будут принимать сюда уже с двухлетнего возраста. Пространство продумано до мелочей, чтобы помочь детям познавать окружающий мир в формате увлекательной игры.

В распоряжении ребят – интерактивные мультимедийные панели, современные учебные локации, в раздевалках шкафчики для одежды и обуви – с подогревом. Современное учреждение образования расположилось в микрорайоне с плотной жилой застройкой, и еще на стадии возведения сюда уже шла предварительная запись детей.

Татьяна Рыжикова, жительница Витебска:

Садик будущего очень хороший. Долгожданно, потому что ребенка возили далековато, почти ближе к центру туда, поэтому здесь, прямо возле дома, это очень удобно отводить ребенка.

Екатерина Шилко, жительница Витебска:

Моему сыну 5 лет, пойдет в 10-ю группу. Для детей здесь, конечно, все хорошо создано. Дети будут развиваться, и физически, и эмоционально, и умственно. Поэтому очень рады этому, и гордимся тем, что в нашем районе открылся такой замечательный садик.

Уникальность строительной технологии заключается в использовании экологичных деревянных конструкций. Это первый в Витебске и третий в Беларуси детский сад, построенный именно так. Продумали и благоустройство. Прилегающая территория разделена на тематические зоны: игровые площадки с теневыми навесами, спортивные и ландшафтные комплексы, а также зона для изучения правил дорожного движения.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Мы сделаем все, чтобы здесь дети с большим удовольствием находились, максимально эффективно обучались и развивались физически. Ну и, конечно, самый главный показатель это их хорошее настроение, радость и детский смех. Я уверен, что это все будет.