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Интервью Лукашенко МИА «Россия сегодня» по-прежнему в трендах YouTube

06 декабря 2021 08:49
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Новости Беларуси. Интервью Президента Беларуси международному информационному агентству «Россия сегодня» по-прежнему в трендах YouTube, СМИ и Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Интервью Лукашенко МИА «Россия сегодня» по-прежнему в трендах YouTube-1

Отдельные эксклюзивные фрагменты разговора 5 декабря вечером показали в программе «Вести недели», что вызвало еще больше обсуждений в Сети.  

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Киселев # Фотофакт

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