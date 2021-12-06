Интервью Лукашенко МИА «Россия сегодня» по-прежнему в трендах YouTube

Новости Беларуси. Интервью Президента Беларуси международному информационному агентству «Россия сегодня» по-прежнему в трендах YouTube, СМИ и Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельные эксклюзивные фрагменты разговора 5 декабря вечером показали в программе «Вести недели», что вызвало еще больше обсуждений в Сети.

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