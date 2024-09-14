Против «России сегодня» и Дмитрия Киселева введены санкции США

Минфин США приняло решение о введении санкций против МИА «Россия сегодня», пишет ТАСС.

Согласно письменному заявлению ведомства, санкции введены и против гендиректора компании Дмитрия Кисилева. Также рестрикции коснулись АНО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и ее генерального директора Нелли Парутенко.