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Против «России сегодня» и Дмитрия Киселева введены санкции США

14 сентября 2024 11:08
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Минфин США приняло решение о введении санкций против МИА «Россия сегодня», пишет ТАСС.
 

Согласно письменному заявлению ведомства, санкции введены и против гендиректора компании Дмитрия Кисилева. Также рестрикции коснулись АНО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и ее генерального директора Нелли Парутенко.

В Штатах заявляют, что данные лица якобы занимаются проведением тайных «информационно-психологические операций» с применением «кибервозможностей».

# Санкции # Международная политика # Дмитрий Киселев

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