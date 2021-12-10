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Фейки о вторжении России на территорию Украины. Почему так происходит и кто виноват, разбирается Алексей Дзермант

10 декабря 2021 17:01
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Западные пропагандисты продолжают распространять фейки о якобы готовящемся российском вторжении в Украину, тем самым накаляя обстановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Москва не раз отвергала обвинения в агрессии, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Кому нужны эти провокации и для чего, расскажет политолог Алексей Дзермант.

Сейчас Запад использует Украину как оружие, направленное против своих геополитических соперников – подробности здесь.

Фейки о вторжении России на территорию Украины. Почему так происходит и кто виноват, разбирается Алексей Дзермант-1

Алексей Дзермант, политолог:
Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Интервью Президента МИА «Россия сегодня»: сильные аргументы настоящего лидера – читайте здесь.

На повестке дня – Украина, точнее фейки, связанные с якобы готовящимся российским вторжением в Украину, которые активно распространяет западная пропаганда. Почему так происходит, в чем смысл этой пропагандистской истерики? В реальности мы видим, что именно украинское руководство ведет себя крайне вызывающе и деструктивно, оно активно вовлечено в опасные игры вокруг наших границ и пытается обвинять Россию в агрессивных намерениях, которые совершает сама.

Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Дмитрий Киселев # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Фотофакт

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