Прямой эфир

Киселёв: слова Путина на встрече глав СМИ стран БРИКС стали сенсацией

20 октября 2024 12:40
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По словам генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, высказывания главы государства Владимира Путина на совещании с лидерами СМИ государств-членов БРИКС стали для многих участников сенсацией. Об этом пишет РИА Новости.

Эта встреча вызвала большой интерес, и для представителей стран Латинской Америки и Египта многое из сказанного Путиным стало откровением. 

Путин выступал на многомиллиардную аудиторию, и сам формат встречи позволил ему серьезно и глубоко выбирать слова. Заранее не согласовывались вопросы, и встреча транслировалась в прямом эфире. По завершении мероприятия руководители СМИ смогли напрямую пообщаться с Путиным и сделать с ним фотографии.

# Международная политика # Дмитрий Киселев # Владимир Путин

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