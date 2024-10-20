Киселёв: слова Путина на встрече глав СМИ стран БРИКС стали сенсацией

По словам генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, высказывания главы государства Владимира Путина на совещании с лидерами СМИ государств-членов БРИКС стали для многих участников сенсацией. Об этом пишет РИА Новости.

Эта встреча вызвала большой интерес, и для представителей стран Латинской Америки и Египта многое из сказанного Путиным стало откровением.

Путин выступал на многомиллиардную аудиторию, и сам формат встречи позволил ему серьезно и глубоко выбирать слова. Заранее не согласовывались вопросы, и встреча транслировалась в прямом эфире. По завершении мероприятия руководители СМИ смогли напрямую пообщаться с Путиным и сделать с ним фотографии.