«Добрый вечер, господин Президент». В Сети появились фрагменты стенограммы переговоров Лукашенко и Меркель

Отдельные эксклюзивные фрагменты разговора 5 декабря вечером показали в программе «Вести недели», что вызвало еще больше обсуждений в Сети.

Новости Беларуси. Интервью Президента Беларуси международному информационному агентству «Россия сегодня» по-прежнему в трендах YouTube, СМИ и Telegram-каналов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Киселев, гендиректор МИА «Россия сегодня»: Отношения с Западом в последние недели у Беларуси снова обострились, но канцлер Германии Ангела Меркель звонила Александру Лукашенко не раз с полным пониманием, кто возглавляет государство. Обращаясь по всей форме.

Фрагмент официальной стенограммы, где Меркель беседу с Лукашенко начинает так: «Господин Президент» и «Уважаемый господин Президент».

Вот он, момент истины, а вся эта западная словесная мишура о признании или нет – пустое. Есть реал политик, и в этом формате действует канцлер Германии, многоопытная Ангела Меркель. Как ни крути, Александр Лукашенко – ветеран европейской политики, фактически создатель белорусского государства и заставляет с собой считаться.

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