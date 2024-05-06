Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что ответственные за убийство корреспондента Sputnik Рассела Бентли должны понести заслуженное наказание. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», киллеры Бентли задержаны и признали свою вину. Бентли, американский гражданин с гражданством РФ, погиб в Донецке.

Он воевал в рядах ополчения ДНР с 2014 года и заявлял о поддержке российской военной операции в Украине. Своим домом Бентли называл Донецк и планировал прожить там всю оставшуюся жизнь.