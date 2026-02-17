Как в Беларуси будут наращивать экспорт и стимулировать внутренний спрос? Рассказал Турчин

Экономика – поле жесткой конкуренции. Особенно сейчас – в условиях санкций, тарифных войн и борьбы за технологии. Как подчеркнул Президент, принимая 17 февраля отчет правительства за 2025 год, рассчитывать в такой обстановке можно только на собственные силы – время почти военное, и спрос за результат соответствующий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Конечно, хотелось бы много сказать, но когда не выполняешь показатели, лучше помолчать. Как будем решать задачу по выполнению параметров 2026 года? Очевидно, здесь традиционно два направления – это экспорт и внутренний рынок.

Первое – экспорт 103,7%. В основе – диверсификация поставок на рынки стран дальней дуги и СНГ. Соответствующие матрицы задач на 2026 год утверждены. Кроме того, мы закрепили конкретных должностных лиц за странами и регионами России. До послов довели персональные задачи в стране пребывания – от наращивания поставок до создания сборочных производств.

Для всех командируемых определили стратегические задачи, ориентированные на экономический результат. Пересмотрели инструменты поддержки экспорта. Чтобы не замыкаться на одном российском рынке и стимулировать экспортеров к поиску новых, дифференцировали размеры финансовой поддержки по принципу: чем дальше рынок и сложнее продукция, тем больше поддержка из бюджета.

Запустили новый механизм экспортного кредитования отечественной техники через российскую дочку «Промагролизинга». В ближайшее время по этой схеме планируется первая отгрузка порядка 100 троллейбусов в Санкт-Петербург на общую сумму до 90 миллионов рублей.