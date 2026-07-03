Прямой эфир

Новости по тегу #Дмитрий Дягилев

Символ вечной благодарности! Белорусы возлагают цветы к обелиску Победы в Минске
03 июля 2026 11:10

Символ вечной благодарности! Белорусы возлагают цветы к обелиску Победы в Минске

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов
09 декабря 2024 16:54

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов

Директор предприятия и зампред райисполкома «рисовали» статистику – схемой заинтересовались в КГК
10 октября 2024 19:39

Директор предприятия и зампред райисполкома «рисовали» статистику – схемой заинтересовались в КГК

Как борются с коррупцией в Беларуси и какие наказания дают виновным? Ответили эксперты
29 апреля 2024 19:04

Как борются с коррупцией в Беларуси и какие наказания дают виновным? Ответили эксперты

Что такое «сомнительные операции» и как контролируют перевод денег за границу? Рассказали эксперты
29 апреля 2024 17:51

Что такое «сомнительные операции» и как контролируют перевод денег за границу? Рассказали эксперты

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК
29 апреля 2024 17:33

Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела
17 апреля 2024 17:50

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела

Афера в строительной сфере – изъято более 100 тысяч долларов! Преступный бизнес вели в Смолевичском районе
08 декабря 2023 16:52

Афера в строительной сфере – изъято более 100 тысяч долларов! Преступный бизнес вели в Смолевичском районе

Беларусь потеряла 7,5 млн из-за неуплаченных налогов от перевозчиков – представитель КГК
20 ноября 2023 16:49

Беларусь потеряла 7,5 млн из-за неуплаченных налогов от перевозчиков – представитель КГК

Около 9,5 млн рублей – в КГК озвучили сумму самой большой задолженности по налогам
30 октября 2023 16:30

Около 9,5 млн рублей – в КГК озвучили сумму самой большой задолженности по налогам

В каких сферах чаще всего уклоняются от налогов? Рассказал представитель КГК
30 октября 2023 16:30

В каких сферах чаще всего уклоняются от налогов? Рассказал представитель КГК

Финансовая милиции Беларуси ознакомилась с работой российских коллег
25 октября 2023 17:03

Финансовая милиции Беларуси ознакомилась с работой российских коллег