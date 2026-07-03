Новости по тегу #Дмитрий Дягилев

На площадь Победы приходят тысячи белорусов и гостей нашей страны, чтобы низко поклониться тем, кто воевал и приближал сначала освобождение Минска, а затем и всего мира от коричневой чумы.
Выстроенный фигурантами дела бизнес действительно приносил хорошую прибыль. Наценки на продукцию превышали 300 %. На туях и прочей «зелени» братья богатели, наживаясь не только на покупателях, но и в ущерб государству.
«Мы из финансовой милиции. Ознакомьтесь» – к директору управления бытового обслуживания населения Минской области нагрянул ДФР. В ходе дела выяснилось много удивительных подробностей.
12 октября 2026 19:57
12 октября 2026 19:56
12 октября 2026 19:53
12 октября 2026 19:03
12 октября 2026 18:47
12 октября 2026 18:14
12 октября 2026 17:56
12 октября 2026 17:56