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Финансовая милиции Беларуси ознакомилась с работой российских коллег

25 октября 2023 17:03
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Противодействие коррупции и раскрытие денежных махинаций. Органы финансовых расследований Беларуси и России будут в кратчайшие сроки делиться информацией и опытом противодействия экономической преступности на территории двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовая милиции Беларуси ознакомилась с работой российских коллег-1

В ходе рабочей встречи представители финансовой милиции нашей страны ознакомились с работой профильных подразделений России, обменялись опытом по выявлению денежных махинаций. Коллеги из Москвы на практике показали свои наработки по обнаружению и раскрытию экономических преступлений. Вопросы укрепления взаимодействия двух ведомств также обсудили на встрече столичных управлений.

Финансовая милиции Беларуси ознакомилась с работой российских коллег-4

Виктор Франскевич, заместитель директора Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:
Товарооборот между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с каждым годом увеличивается. И вместе с тем увеличивается количество субъектов хозяйствования, которые пытаются нагреть руки на занижении выручки от реализации и завышения расходов. Поэтому очень важно межгосударственное сотрудничество нашими с коллегами.

Финансовая милиции Беларуси ознакомилась с работой российских коллег-7

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:
Самое большое количество запросов в Российскую Федерацию, в частности – столичный регион, идут от органов финансовых расследований Минска. Также и в наш адрес поступает большое количество запросов, именно из Москвы и Московской области. В ходе рабочей встречи определены приоритеты исполнения запросов в максимально короткие сроки. 

Финансовая милиции Беларуси ознакомилась с работой российских коллег-10

Полученный опыт позволит органам финансовых расследований более эффективно обеспечивать экономическую безопасность нашего государства и противостоять транснациональной преступности.

# Беларусь-Россия # общество # Виктор Франскевич # Дмитрий Дягилев # Фотофакт

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