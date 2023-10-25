Финансовая милиции Беларуси ознакомилась с работой российских коллег

Противодействие коррупции и раскрытие денежных махинаций. Органы финансовых расследований Беларуси и России будут в кратчайшие сроки делиться информацией и опытом противодействия экономической преступности на территории двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе рабочей встречи представители финансовой милиции нашей страны ознакомились с работой профильных подразделений России, обменялись опытом по выявлению денежных махинаций. Коллеги из Москвы на практике показали свои наработки по обнаружению и раскрытию экономических преступлений. Вопросы укрепления взаимодействия двух ведомств также обсудили на встрече столичных управлений.

Виктор Франскевич, заместитель директора Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

Товарооборот между Республикой Беларусь и Российской Федерацией с каждым годом увеличивается. И вместе с тем увеличивается количество субъектов хозяйствования, которые пытаются нагреть руки на занижении выручки от реализации и завышения расходов. Поэтому очень важно межгосударственное сотрудничество нашими с коллегами.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

Самое большое количество запросов в Российскую Федерацию, в частности – столичный регион, идут от органов финансовых расследований Минска. Также и в наш адрес поступает большое количество запросов, именно из Москвы и Московской области. В ходе рабочей встречи определены приоритеты исполнения запросов в максимально короткие сроки.