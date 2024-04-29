Что такое «сомнительные операции» и как контролируют перевод денег за границу? Рассказали эксперты

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:

Существует Департамент финансового мониторинга в системе Комитета госконтроля, и он четко контролирует все выводы, особенно в Европу.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но это легальные выводы, есть же еще через крипту, правильно, через офшоры?

Дмитрий Дягилев:

Крипта недавно появилась. Это буквально недавно появился такой инструмент. Офшоры, все это тоже контролируется. Более того, банки тоже в этой системе, которые присылают спецформуляр при сомнительных сделках, при любых. По вам может приходить, вы не знаете, но оно аккумулируется, в системе это отслеживается. Вы как журналисты можете привести пример, чтобы наш чиновник вывез в Европу, у него коттедж там был? Есть у вас такой пример?

Кирилл Казаков:

Мне кажется, они под санкциями, правильно, что они там находятся.

Алена Сырова, СТВ:

Давайте обозначим формулировку, потому что 100 % вопрос возникнет у зрителей. Что значит «сомнительные операции»?