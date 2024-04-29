Что такое «сомнительные операции» и как контролируют перевод денег за границу? Рассказали эксперты

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:
Существует Департамент финансового мониторинга в системе Комитета госконтроля, и он четко контролирует все выводы, особенно в Европу.
Кирилл Казаков, СТВ:
Но это легальные выводы, есть же еще через крипту, правильно, через офшоры?
Дмитрий Дягилев:
Крипта недавно появилась. Это буквально недавно появился такой инструмент. Офшоры, все это тоже контролируется. Более того, банки тоже в этой системе, которые присылают спецформуляр при сомнительных сделках, при любых. По вам может приходить, вы не знаете, но оно аккумулируется, в системе это отслеживается. Вы как журналисты можете привести пример, чтобы наш чиновник вывез в Европу, у него коттедж там был? Есть у вас такой пример?
Кирилл Казаков:
Мне кажется, они под санкциями, правильно, что они там находятся.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте обозначим формулировку, потому что 100 % вопрос возникнет у зрителей. Что значит «сомнительные операции»?
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Дело в том, что в сомнительной операции есть реестр, который выше 2 000 долларов, которые идут в офшорную резиденцию. Суммы делятся на месяц.
Дмитрий Дягилев:
Мелкие суммы, например, в один день человек отправляет, разбивается, делает крупную покупку. Это все формализовано. Есть целый перечень операций, которые подлежат особому контролю.
Кирилл Казаков:
У нас много тех, кто прикидывается? Когда вроде у тебя ничего нет, а потом оказывается, что и замок в Монако, и Rolls-Royce где-нибудь в Люксембурге либо же здесь. Вот таких много у нас?
Дмитрий Дягилев:
Я скажу, что мы такую статистику не ведем. Но такие люди есть, конечно.
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