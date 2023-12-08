При этом директор частной фирмы систематически завышал стоимость товара и вносил заведомо ложные сведения в его технические характеристики.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску: Данная коммерческая организация с целью сэкономить и похитить из бюджета, они купили лист 0,7 миллиметра, поставили его к себе на учет, а по проекту поставили лист – якобы это 0,8 миллиметра. Соответственно, на большом объеме они получили финансовый результат от такой махинации, который потом положили к себе в карман.

Сотрудниками ДФР проведено свыше 20 следственных мероприятий, в ходе которых было изъято более 100 тысяч долларов США. Наложен арест на ряд дорогостоящих автомобилей и другой спецтехники на общую сумму в полмиллиона долларов.

Дмитрий Дягилев:

Машина ваша стоит под 100 тысяч долларов каждая, может, и больше. Это дорогостоящие свежие машины премиум-класса. В квартире найдены драгоценности, деньги на сумму, эквивалентную более 100 тысячам долларов. Жена у него не работает, у него доход 1,5 тысячи. Задаю вопрос: «За что вы все это приобрели?» Он не может ответить.