Новости Беларуси. Хищение бюджетных средств и неуплата налогов. Департаментом финансовых расследований вскрыты очередные громкие факты махинаций в строительной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Хищение бюджетных средств и неуплата налогов. Департаментом финансовых расследований вскрыты очередные громкие факты махинаций в строительной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горе-бизнесмены из Смолевичского района занимались изготовлением металлоконструкций с дальнейшей реализацией на рынках Союзного государства.
При этом директор частной фирмы систематически завышал стоимость товара и вносил заведомо ложные сведения в его технические характеристики.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску:
Данная коммерческая организация с целью сэкономить и похитить из бюджета, они купили лист 0,7 миллиметра, поставили его к себе на учет, а по проекту поставили лист – якобы это 0,8 миллиметра. Соответственно, на большом объеме они получили финансовый результат от такой махинации, который потом положили к себе в карман.
Сотрудниками ДФР проведено свыше 20 следственных мероприятий, в ходе которых было изъято более 100 тысяч долларов США. Наложен арест на ряд дорогостоящих автомобилей и другой спецтехники на общую сумму в полмиллиона долларов.
Дмитрий Дягилев:
Машина ваша стоит под 100 тысяч долларов каждая, может, и больше. Это дорогостоящие свежие машины премиум-класса. В квартире найдены драгоценности, деньги на сумму, эквивалентную более 100 тысячам долларов. Жена у него не работает, у него доход 1,5 тысячи. Задаю вопрос: «За что вы все это приобрели?» Он не может ответить.
Также было установлено, что директор состоял в фиктивных финансово-хозяйственных отношениях с индивидуальным предпринимателем и физическими лицами с целью неуплаты налогов и вывода средств в теневой оборот. В настоящее время оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.