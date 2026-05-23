Белорус с инвалидностью создал умную перчатку, которая возвращает подвижность руки

Минский программист с инвалидностью разработал умную перчатку, которая возвращает подвижность руки. Следующий шаг – серийное производство. О том, как парень создал технологию, способную помочь тысячам людей, поговорим с нашим гостем. Встречайте, в студии «Нового утра» Никита Колесник, программист, разработчик ЭМГ-перчатки.
Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите, с чего все начиналось? Как возникла идея разработать такую перчатку?
Никита Колесник, программист, разработчик ЭМГ-перчатки:
Я сидел на работе и подумал: надо что-то сделать с рукой. Вот так и родилась идея этой разработки.
Илья Нечаев:
Расскажите, какой у вас диагноз?
Никита Колесник:
У меня левосторонний гемипарез. Он не с рождения, а через две недели после рождения случился.
Илья Нечаев:
То есть хотелось сделать что-то полезное для себя в первую очередь, потом подумали о том, что это может быть полезно людям?
Никита Колесник:
Да.
Алеся Алехнович, ведущая:
Ты и создатель сразу, и испытатель.
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