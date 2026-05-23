Прямой эфир

Белорус с инвалидностью создал умную перчатку, которая возвращает подвижность руки

23 мая 2026 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минский программист с инвалидностью разработал умную перчатку, которая возвращает подвижность руки. Следующий шаг – серийное производство. О том, как парень создал технологию, способную помочь тысячам людей, поговорим с нашим гостем. Встречайте, в студии «Нового утра» Никита Колесник, программист, разработчик ЭМГ-перчатки.

Илья Нечаев, ведущий:
Расскажите, с чего все начиналось? Как возникла идея разработать такую перчатку?

Белорус с инвалидностью создал умную перчатку, которая возвращает подвижность руки-2

Никита Колесник, программист, разработчик ЭМГ-перчатки:
Я сидел на работе и подумал: надо что-то сделать с рукой. Вот так и родилась идея этой разработки. 

Илья Нечаев:
Расскажите, какой у вас диагноз?

Никита Колесник:
У меня левосторонний гемипарез. Он не с рождения, а через две недели после рождения случился.

Илья Нечаев:
То есть хотелось сделать что-то полезное для себя в первую очередь, потом подумали о том, что это может быть полезно людям?

Никита Колесник:
Да. 

Алеся Алехнович, ведущая:
Ты и создатель сразу, и испытатель. 

Далее смотрите в видео. 

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Технологии

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезон
23 мая 2026 13:46

В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезон

Столичные 11-классники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»
23 мая 2026 13:43

Столичные 11-классники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

Парламентская делегация Алжира впервые прибыла с визитом в Беларусь
23 мая 2026 13:40

Парламентская делегация Алжира впервые прибыла с визитом в Беларусь