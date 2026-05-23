Белорус с инвалидностью создал умную перчатку, которая возвращает подвижность руки

Илья Нечаев, ведущий: Расскажите, с чего все начиналось? Как возникла идея разработать такую перчатку?

Минский программист с инвалидностью разработал умную перчатку, которая возвращает подвижность руки. Следующий шаг – серийное производство. О том, как парень создал технологию, способную помочь тысячам людей, поговорим с нашим гостем. Встречайте, в студии «Нового утра» Никита Колесник, программист, разработчик ЭМГ-перчатки.

Никита Колесник, программист, разработчик ЭМГ-перчатки:

Я сидел на работе и подумал: надо что-то сделать с рукой. Вот так и родилась идея этой разработки.

Илья Нечаев:

Расскажите, какой у вас диагноз?

Никита Колесник:

У меня левосторонний гемипарез. Он не с рождения, а через две недели после рождения случился.

Илья Нечаев:

То есть хотелось сделать что-то полезное для себя в первую очередь, потом подумали о том, что это может быть полезно людям?

Никита Колесник:

Да.

Алеся Алехнович, ведущая:

Ты и создатель сразу, и испытатель.