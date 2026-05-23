Столичные 11-классники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

Память сквозь поколения. После торжественных линеек по случаю завершения учебного года столичные выпускники собрались у стелы «Минск – город-герой». Около тысячи 11-классников возложили цветы и почтили минутой молчания тех, кто подарил мирное небо, свободу и право на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для молодых людей эта официальная церемония имеет еще и глубокий личный смысл. События Великой Отечественной войны ребята знают не только из школьной программы, но и по воспоминаниям близких, которые бережно хранят в семьях.

Анастасия Малюта, выпускница гимназии №15 Минска:

Мой прадедушка, он принимал участие в Великой Отечественной войне. Он дошел до Берлина и вернулся обратно в целости и невредимости. Я сюда прихожу ежегодно, чтобы почтить память, потому что для меня это очень важно, так же, как и для моей семьи, и, в принципе, для всех людей, чтобы помнить такое ужасное событие, чтобы оно не повторилось в настоящее время, чтобы мы все жили под мирным небом над головой.

Анна Нестерович, выпускница гимназии №15 Минска:

Я пришла сюда, чтобы вспомнить, что было прошлое, не забывать. А также чтобы не повторялось ничего такого. У нас всегда было чистое небо. И такая же погода, как сегодня, прекрасная, солнечная. Памятные мероприятия прошли во всех регионах Беларуси. Преемственность поколений и уважение к подвигу предков остаются главным фундаментом воспитания молодежи.

Павел Тройно, выпускник гимназии №4 Минска:

Планирую поступать в БНТУ, на военно-технический факультет, на специальность инженера, чтобы в дальнейшем свою жизнь связать с армейским делом. С детства хотел как-то защищать свою Родину, обеспечивать безопасность своей страны и своего народа.