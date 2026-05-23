Столичные 11-классники возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»
Память сквозь поколения. После торжественных линеек по случаю завершения учебного года столичные выпускники собрались у стелы «Минск – город-герой». Около тысячи 11-классников возложили цветы и почтили минутой молчания тех, кто подарил мирное небо, свободу и право на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для молодых людей эта официальная церемония имеет еще и глубокий личный смысл. События Великой Отечественной войны ребята знают не только из школьной программы, но и по воспоминаниям близких, которые бережно хранят в семьях.
Анастасия Малюта, выпускница гимназии №15 Минска:
Мой прадедушка, он принимал участие в Великой Отечественной войне. Он дошел до Берлина и вернулся обратно в целости и невредимости. Я сюда прихожу ежегодно, чтобы почтить память, потому что для меня это очень важно, так же, как и для моей семьи, и, в принципе, для всех людей, чтобы помнить такое ужасное событие, чтобы оно не повторилось в настоящее время, чтобы мы все жили под мирным небом над головой.
Анна Нестерович, выпускница гимназии №15 Минска:
Я пришла сюда, чтобы вспомнить, что было прошлое, не забывать. А также чтобы не повторялось ничего такого. У нас всегда было чистое небо. И такая же погода, как сегодня, прекрасная, солнечная.
Памятные мероприятия прошли во всех регионах Беларуси. Преемственность поколений и уважение к подвигу предков остаются главным фундаментом воспитания молодежи.
Павел Тройно, выпускник гимназии №4 Минска:
Планирую поступать в БНТУ, на военно-технический факультет, на специальность инженера, чтобы в дальнейшем свою жизнь связать с армейским делом. С детства хотел как-то защищать свою Родину, обеспечивать безопасность своей страны и своего народа.
Александра Пономарева, учитель химии и биологии гимназии №4 Минска:
Нашы вучні маюць высокую матывацыю да навучання. Сярод іх – пераможцы рэспубліканскіх і гарадскіх творчых конкурсаў, пераможцы прадметных алімпіяд. Хочацца адзначыць, што 11 «В» з'яўляецца неаднаразовым пераможцам рэспубліканскага конкурсу «Энергамарафон». Сёння вельмі шкада нам развітвацца, але мы напісалі яркую і незабыўную гісторыю, якая застанецца ў памяці нашай гімназіі.
Всего в Беларуси в 2026 году заканчивают школу около 59 тысяч 11-классников. На следующей неделе их ждет первый централизованный экзамен. Выпускные вечера пройдут 12 июня. Но а сегодня для столичных школьников подготовили большое мероприятие. Оно начнется через несколько часов на площадке культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена».