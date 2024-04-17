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«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела

17 апреля 2024 17:50
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Фирмы-однодневки, липовые документы и «черный нал». В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. На протяжении трех лет некоторые частные компании пользовались услугами мошенников для оформления фиктивных документов и проведения незаконных операций по обмену денежных средств. В итоге недоплатили в бюджет свыше 10 миллионов рублей. Возбуждено пять уголовных дел, организатор заключен под стражу.

Подробности в материале Константина Герцева.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-1

Со стуком, но уже без церемоний. Через считаные минуты лицом к стене лидеры группировки финансовых аферистов. На протяжении трех лет они проводили незаконные операции в строительной сфере. Попросту отмывали «нал».

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-4

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску:
Организаторами преступной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило семь участников. В 2021-2023 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок. И от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-7

Среди клиентов мошенников – столичные строительные компании, которые производили работы, в том числе на государственных объектах Минска и области. Всего в прокручивании денег подозревают 10 коммерческих фирм, не доплативших в бюджет свыше 5 миллионов рублей.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-10

Руководитель строительной компании:
Попросил познакомить с людьми – познакомили. Предложили свои услуги за определенный процент. За счет оформления фиктивных сделок – где-то товарно-транспортные накладные, где-то акты выполненных работ  –уходили от уплаты какой-то части налогов.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-13

За комиссионные до 12 % от суммы вывода им предлагали полный пакет услуг: фирма-посредник, документация и сама наличка на руки. Обещали и стопроцентную безопасность, что комар носа не подточит.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-16

Руководитель строительной компании:
Данные документы оформлялись официально, то есть проводились в рамках договоров. Просто эти работы компания не выполняла. То есть эти работы мы выполняли собственными силами.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-19

По факту схема стара как мир. Строительная компания заказывала фиктивные услуги у участников преступной группы. Те, в свою очередь, предоставляла фиктивные документы и получали оплату.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-22

Участник преступной группировки:
Перечислял между своими организациями безналичные денежные средства, которые в равных долях снимались каждой организацией.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-25

Все буквально было на потоке. В ходе обысков обнаружили и изъяли десятки печатей, ключи управления расчетными счетами тех самых фирм-однодневок и более полмиллиона долларов наличкой.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-28

Участник преступной группировки, подозреваемый:
Это были раз в неделю, три раза в неделю по 50 тысяч, иногда по 70, по-разному… Когда было по 10, когда-то по 5. Я так понимаю: кто сколько загонял, столько и снималось.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-31

Они думали, что это надолго. Ведь все было тщательно законспирировано. Общение только в секретных чатах мессенджеров, сплошь пароли и условные места встреч. Даже подставные фирмы оформляли на тех, кто лишних вопросов задавать не привык.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-34

Участник преступной группировки, подозреваемый:
Возле магазина подходил, пьянице предлагал за 300 долларов в месяц стать директором организации.

Столичным управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено пять уголовных дел. Организатор преступной группировки заключен под стражу.

«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела-37

Руководитель строительной компании:
Говорил, что все будет хорошо, но на самом деле все рухнуло в один момент. Поэтому государство не обманешь, надо работать честно, правильно, в чем искренне раскаиваюсь.

Следствие установило, обналиченные деньги использовались и для выплаты зарплат «в конвертах». Кроме того, имели место и факты хищения средств со счетов государственных предприятий – порядка 175 тысяч рублей – по данным эпизодам еще будет дана правовая оценка. На данный момент фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

# Кража # общество # Константин Герцев # Дмитрий Дягилев

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