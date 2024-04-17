«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела
Фирмы-однодневки, липовые документы и «черный нал». В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. На протяжении трех лет некоторые частные компании пользовались услугами мошенников для оформления фиктивных документов и проведения незаконных операций по обмену денежных средств. В итоге недоплатили в бюджет свыше 10 миллионов рублей. Возбуждено пять уголовных дел, организатор заключен под стражу.
Подробности в материале Константина Герцева.
Со стуком, но уже без церемоний. Через считаные минуты лицом к стене лидеры группировки финансовых аферистов. На протяжении трех лет они проводили незаконные операции в строительной сфере. Попросту отмывали «нал».
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску:
Организаторами преступной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило семь участников. В 2021-2023 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок. И от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные.
Среди клиентов мошенников – столичные строительные компании, которые производили работы, в том числе на государственных объектах Минска и области. Всего в прокручивании денег подозревают 10 коммерческих фирм, не доплативших в бюджет свыше 5 миллионов рублей.
Руководитель строительной компании:
Попросил познакомить с людьми – познакомили. Предложили свои услуги за определенный процент. За счет оформления фиктивных сделок – где-то товарно-транспортные накладные, где-то акты выполненных работ –уходили от уплаты какой-то части налогов.
За комиссионные до 12 % от суммы вывода им предлагали полный пакет услуг: фирма-посредник, документация и сама наличка на руки. Обещали и стопроцентную безопасность, что комар носа не подточит.
Руководитель строительной компании:
Данные документы оформлялись официально, то есть проводились в рамках договоров. Просто эти работы компания не выполняла. То есть эти работы мы выполняли собственными силами.
По факту схема стара как мир. Строительная компания заказывала фиктивные услуги у участников преступной группы. Те, в свою очередь, предоставляла фиктивные документы и получали оплату.
Участник преступной группировки:
Перечислял между своими организациями безналичные денежные средства, которые в равных долях снимались каждой организацией.
Все буквально было на потоке. В ходе обысков обнаружили и изъяли десятки печатей, ключи управления расчетными счетами тех самых фирм-однодневок и более полмиллиона долларов наличкой.
Участник преступной группировки, подозреваемый:
Это были раз в неделю, три раза в неделю по 50 тысяч, иногда по 70, по-разному… Когда было по 10, когда-то по 5. Я так понимаю: кто сколько загонял, столько и снималось.
Они думали, что это надолго. Ведь все было тщательно законспирировано. Общение только в секретных чатах мессенджеров, сплошь пароли и условные места встреч. Даже подставные фирмы оформляли на тех, кто лишних вопросов задавать не привык.
Участник преступной группировки, подозреваемый:
Возле магазина подходил, пьянице предлагал за 300 долларов в месяц стать директором организации.
Столичным управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено пять уголовных дел. Организатор преступной группировки заключен под стражу.
Руководитель строительной компании:
Говорил, что все будет хорошо, но на самом деле все рухнуло в один момент. Поэтому государство не обманешь, надо работать честно, правильно, в чем искренне раскаиваюсь.
Следствие установило, обналиченные деньги использовались и для выплаты зарплат «в конвертах». Кроме того, имели место и факты хищения средств со счетов государственных предприятий – порядка 175 тысяч рублей – по данным эпизодам еще будет дана правовая оценка. На данный момент фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.