«Отмыли» больше 10 млн рублей. В Минске задержали аферистов в строительной отрасли – детали дела

Фирмы-однодневки, липовые документы и «черный нал». В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. На протяжении трех лет некоторые частные компании пользовались услугами мошенников для оформления фиктивных документов и проведения незаконных операций по обмену денежных средств. В итоге недоплатили в бюджет свыше 10 миллионов рублей. Возбуждено пять уголовных дел, организатор заключен под стражу. Подробности в материале Константина Герцева.

Со стуком, но уже без церемоний. Через считаные минуты лицом к стене лидеры группировки финансовых аферистов. На протяжении трех лет они проводили незаконные операции в строительной сфере. Попросту отмывали «нал».

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску:

Организаторами преступной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило семь участников. В 2021-2023 годах они зарегистрировали 65 подконтрольных фирм-однодневок. И от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные.

Среди клиентов мошенников – столичные строительные компании, которые производили работы, в том числе на государственных объектах Минска и области. Всего в прокручивании денег подозревают 10 коммерческих фирм, не доплативших в бюджет свыше 5 миллионов рублей.

Руководитель строительной компании:

Попросил познакомить с людьми – познакомили. Предложили свои услуги за определенный процент. За счет оформления фиктивных сделок – где-то товарно-транспортные накладные, где-то акты выполненных работ –уходили от уплаты какой-то части налогов.

За комиссионные до 12 % от суммы вывода им предлагали полный пакет услуг: фирма-посредник, документация и сама наличка на руки. Обещали и стопроцентную безопасность, что комар носа не подточит.

Руководитель строительной компании:

Данные документы оформлялись официально, то есть проводились в рамках договоров. Просто эти работы компания не выполняла. То есть эти работы мы выполняли собственными силами.

По факту схема стара как мир. Строительная компания заказывала фиктивные услуги у участников преступной группы. Те, в свою очередь, предоставляла фиктивные документы и получали оплату.

Участник преступной группировки:

Перечислял между своими организациями безналичные денежные средства, которые в равных долях снимались каждой организацией.

Все буквально было на потоке. В ходе обысков обнаружили и изъяли десятки печатей, ключи управления расчетными счетами тех самых фирм-однодневок и более полмиллиона долларов наличкой.

Участник преступной группировки, подозреваемый:

Это были раз в неделю, три раза в неделю по 50 тысяч, иногда по 70, по-разному… Когда было по 10, когда-то по 5. Я так понимаю: кто сколько загонял, столько и снималось.

Они думали, что это надолго. Ведь все было тщательно законспирировано. Общение только в секретных чатах мессенджеров, сплошь пароли и условные места встреч. Даже подставные фирмы оформляли на тех, кто лишних вопросов задавать не привык.

Участник преступной группировки, подозреваемый:

Возле магазина подходил, пьянице предлагал за 300 долларов в месяц стать директором организации. Столичным управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждено пять уголовных дел. Организатор преступной группировки заключен под стражу.