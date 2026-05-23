В Минске стартовал летний музыкально-туристический сезон

Исторический центр Минска превратился в масштабную культурную площадку под открытым небом. Так в столице официально стартовал летний музыкально-туристический сезон. Главной точкой притяжения стала площадь Свободы у Ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь развернулся Минский фестиваль народных ремесел, который объединил десятки мастеров со всей страны. Для гостей подготовили выставки и мастер-классы. Умельцы представили свои изделия из глины, соломы. Подарком для жителей и гостей столицы стали музыкальные номера от творческих коллективов Беларуси.

Я впервые приехала в ваш город и сразу погрузилась в атмосферу праздника, национальной культуры. Я очень сильно затронута тем, насколько здесь чтится культура, потому что славянские корни, они везде едины, и прям мне самой хочется пуститься в пляс.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета:

Программа подготовлена разнообразная. В этом сезоне у нас большое количество площадок. 30 мая стартует площадка у Дворца спорта. Она работать будет три дня. Пятница, суббота, воскресенье. Пятница – это будут такие кинопоказы, музыкально-интеллектуальные квизы. Суббота – это будут концертные программы. Воскресенье – это такой более спортивный отдых.

Летний музыкально-туристический сезон в Минске продлится до середины сентября. Каждые выходные у Ратуши будут проходить тематические музыкальные вечера. Также жителей и гостей столицы ждут литературные интерактивы и встречи с писателями.