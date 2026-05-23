МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон не приблизились к соглашению о прекращении войны

Иран и США не приблизились к заключению соглашения о прекращении конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. Комментируя визит в Тегеран командующего армией Пакистана, дипломат отметил, что участившиеся встречи с иностранными делегациями являются продолжением дипломатического процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, представители Катара проводят консультации с главой МИД Ирана, но «посредником в переговорах с США по-прежнему выступает пакистанская сторона». Ранее СМИ сообщили, что командующий армией Пакистана прибыл в Тегеран в рамках посреднической миссии между Ираном и США. Усилия Исламабада направлены на урегулирование разногласий. Однако визит командующего не означает достижения взаимопонимания на первоначальных условиях.