Директор предприятия и зампред райисполкома «рисовали» статистику – схемой заинтересовались в КГК

Рисуя статистику, доигрались до уголовного дела. Работники управления бытового обслуживания Минской области фальсифицировали плановые показатели по оказанию услуг населению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате противоправной деятельности задержан руководитель предприятия. Преступную схему вскрыла финансовая милиция. Реальная ответственность за фиктивные суммы. Репортаж Глеба Прокофьева.

Сотрудники Департамента финансовых расследований нагрянули к генеральному директору управления бытового обслуживания населения Минской области. Не ждал, но похоже догадывался о таком визите. Мы из финансовой милиции. Ознакомьтесь.

Фигурант дела разработал и внедрил на предприятиях противоправную схему. Ее цель – скрыть реальную картину в экономике учреждений. Объемы платных услуг не дотягивали до плановых показателей. Выход недальновидный директор нашел – фальсифицировать эти сведения. От нарисованных цифр плюсов немало: финансирование в рамках госпрограммы, а также премии для себя и своих подчиненных.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

Он давал указания руководителем районных комбинатов бытового обслуживания населения увеличивать объемы оказания услуг населения путем фиктивного оформления индивидуальных заказов от населения на пошив постельного белья, хотя фактически постельное белье продавалась в розницу. То есть приходил гражданин, покупал в магазине уже готовое постельное белье, а на бумаге это оформлялась, как будто гражданин обратился за услугой по пошиву постельного белья по индивидуальному заказу.

Таким образом комбинаты увеличивали выручку от услуг, выполняли показатели по темпам роста, а также получали бюджетное финансирование. К примеру, в Солигорске в преступную схему втянули 12 швей. Руководитель дал указание выписывать фиктивные квитанции о пошиве белья по индивидуальным заказам. Так он хотел сорвать куш в размере 269 тысяч рублей.

Директором были даны указания: всем приемщикам в обязательном порядке при реализации товаров оформлять квитанции на индивидуальные заказы, чтобы увеличить показатели. Чтобы показать якобы хорошую работу комбинатов, скрывалась и убыточность. Если кто-то отказывался от преступных манипуляций, то привлекалась местная исполнительная власть. Как скрыть убытки, подсказала зампред одного из райисполкомов Минской области. Настойчиво подсказала.

– Озвучил, что вы в убытке, но вы еще нигде официально…

– Ну, я уже сдаю, потому что у меня край сегодня. Все, уже четыре часа, я декларацию отправляю.

– Уже отправили?

– Ну, еще нет, но все делаю, набираю.

– Что мы можем... Ну, их не должно быть.

– А что я могу сделать, чтобы их не было?

– Как нам правильно поступить?

– Они все равно будут.

– Ну, отразите их в июле.

– Мы сможем половину скрыть, а половину показать?

– Нет, там не идет речь о половине скрыть.

– Все скрыть?

– Конечно.

– Идей много, будем воплощать сейчас, но чтоб потом в конце года не получить по шапке…

Преступные идеи пришлось реализовывать. Под таким напором бухгалтер не смогла устоять. В результате этих убеждений мною не были отражены убытки. Но были и те кто не выполнял подобные настойчивые указания своих руководителей. На неповиновение – запугивание и травля.

Я прочувствовала на себе неоднозначное отношение директора, за малейшие проступки он обращался в районный исполнительный комитет, чтобы привлечь меня к административной ответственности.