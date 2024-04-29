Часто ли в органы поступают «анонимки» и как их отрабатывают? Рассказал представитель КГК

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:

Конечно. В Минске из этих анонимок иногда бывает и существенная информация приходит. Потому что два бизнесмена, у одного получилось зайти на предприятие и поставлять туда товарно-материальные ценности, а у второго нет. Но между собой общаются. И нередко нам и пишут, и звонят. Кто-то хочет анонимно. Иногда люди, бывает, даже два между собой бизнесмена, поругались, разошлись их пути. И рассказывают, и приносят записи. Поэтому это один из источников информации.

Алена Сырова:

Сколько вот вообще из вот этого вала анонимок оказываются реальными?

Кирилл Казаков. СТВ:

Крупицы.

Дмитрий Дягилев:

Вот именно, правильно сказали, что это крупицы. То есть поэтому в том наша задача состоит – из этого вала увидеть существенное и принимать незамедлительные меры, используя оперативно-розыскную деятельность.

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