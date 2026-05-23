Головокружение: повод для паники или само пройдет? Спросили у врача

Неприятные ощущения, когда кажется, что все вокруг вращается или двигается, хотя на самом деле вы стоите на месте. Каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с головокружением. Оно может быть легким и быстро проходить, а иногда становится настолько сильным, что мешает нормально жить и выполнять повседневные дела.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

На самом деле головокружениями занимается врач-оториноларинголог, если они носят системный характер, что сопровождается вращением предметов вокруг пациента либо ощущением, что пациент вращается вокруг предмета. Это называют «системными головокружениями». Бывает у пациентов чувство неустойчивости, бывает, описывают пациенты, мерцание мушек перед глазами, потемнение в глазах, какие-то непонятные для них ощущения, что не всегда является истинным головокружением и требует консультации врача-оториноларинголога.

Если головокружение случилось однажды, не сопровождается другими тревожными симптомами и быстро прошло, то это, скорее всего, не повод для паники. Если оно появляется регулярно вместе с тошнотой, нарушением слуха, шумом в ушах или слабостью, важно срочно обратиться к врачу.

Анатолий Минич:

К лор-врачу стоит обратиться, если у вас появляются внезапные приступы головокружения, которые сопровождаются вращением предмета в какую-либо сторону, влево или вправо, либо чувством того, что вы вращаетесь вокруг помещения, либо чувством внезапного проваливания. Если дополнительно эти жалобы сопровождаются какими-либо изменениями со стороны слуха, то есть полная потеря, снижение слуха, шум в ухе, стоит обратиться к врачу-оториноларингологу. Такие головокружения вызваны чаще всего поражениями внутреннего уха, либо воспалительного характера, либо функционального.

Внутреннее ухо играет важную роль в нашем равновесии и ориентации в пространстве. Именно в нем расположены органы, которые отвечают за чувство баланса. Когда в работе этих органов происходит сбой, и появляется ощущение головокружения. Анатолий Минич:

Довольно большая группа людей, которые наиболее часто обращаются с жалобами на головокружение к врачу-оториноларингологу, это люди с доброкачественным позиционным пароксизмальным головокружением, или сокращенно ДППГ. В чем проблема? У нас в вестибулярном органе, во внутреннем ухе, есть полукружные канальцы, в которых циркулирует жидкость и отвечает за положение нашего тела в пространстве, за ориентацию.

Самолечение при головокружении не всегда безопасно. Прием препаратов без консультации врача может скрыть симптомы и затруднить постановку правильного диагноза. Анатолий Минич:

Головокружение может быть вызвано как и лор-проблемами, которые связаны с поражением уха внутреннего или какими-то воспалительными заболеваниями среднего уха, но также и более серьезными проблемами, которые входят в компетенцию врача-невролога. Например, нарушение мозгового кровообращения или просто инсульт. В компетенцию врача-терапевта, допустим, недиагностированная артериальная гипертензия или иммунодефицитное состояние, анемия.