Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов

В условиях санкций Беларусь приняла дополнительные меры не только для поддержки бизнеса, но и для его развития. При этом и сами санкции дали новые возможности – продукцию ушедших с рынка, в том числе и российского, иностранных компаний успешно заменяют белорусские товары. Казалось бы, расширяй производство, работай и зарабатывай, плати налоги. Что может быть проще? Это история о двух братьях-бизнесменах, продолживших развитие начатого еще родителями бизнеса по продаже деревьев и саженцев. Вот только слишком большие деньги затмили им глаза и, в отличие от родителей, личное обогащение и жажду наживы они поставили выше честности и справедливости. В итоге теперь они – раскаивающиеся фигуранты уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа». Подробности в материале Глеба Прокофьева.

Этот агробизнес 40 лет назад начинали родители обвиняемых. В последние годы дело в свои руки взяли сыновья. Сейчас они выращивают свыше тысячи различных сортов – декоративные кустарники и плодовые саженцы. Во владении больше 20 гектаров. Для работы землю предоставило государство, на которой, как показали результаты проверки Комитета госконтроля, фермеры не всегда трудились честно.

Роман Горецкий, начальник управления КГК Минской области:

На сегодняшний день зарегистрировать фермерское хозяйство не представляет никакой сложности. Необходимо для начала обратиться в местный районный исполнительный комитет для уточнения возможности осуществления деятельности фермерского хозяйства. Крестьянским фермерским хозяйствам предоставлен ряд льгот и преференций. Так, земельный участок предоставляется без проведения аукциона в размере до 100 гектар сельскохозяйственных земель. Развитие бизнес братьев получил с введением европейских санкций. С рынка ушли польские фермеры, а спрос потребителя остался прежним.

Кирилл, обвиняемый:

Толчок для развития нашего – это санкции европейские на нашу страну, с одной стороны. Нашим Президентом тоже был ответ зеркальный, был запрет на определенную продукцию из Европы, ввоз в Беларусь. Эту продукцию стали искать у нас наши же покупатели: большие сети, гипермаркеты, интернет-магазины. Они начали искать внутри страны.

Дела пошли в гору – продукцию поставляли не только по Беларуси, освоили и Россию. Но отсутствие чувства меры сыграло злую шутку.

Закон, налоги. Это законно. Мы всегда не платили. Вспомни, мы когда первые деньги сумасшедшие зарабатывали. Мы же выводили. Мы приходили в банк. Сували каждый день по десятке. Наличностью вынимали.

– Да.

– Когда они все платили огромные налоги.

– Так.

– И зарплату официальную. У нас сотрудники официально появились год назад. Жадные бизнесмены не остались незамеченными. В поле зрения оперативников еще с июня этого года. Встречи, диалоги, сделки. Правоохранителям известно все. Сокрытие выручки, завышенные цены, неуплата налогов – это не полный перечень финансовых нарушений.

Оперативный работник управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и Минску:

В адрес физических лиц и граждан Российской Федерации осуществлялась реализация за наличный расчет, в адрес юридических лиц – по безналичному расчету. Однако с целью уклонения от уплаты налогов данными гражданами были созданы ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, которые осуществляли реализацию за безналичный расчет.

Помимо неуплаты налогов, владельцы питомника использовали еще одну незаконную схему – зарплаты в конвертах. Официально трудились лишь трое работников. Остальные же, их количество и личности сейчас устанавливаются, работали без оформления.

Лену официально устроил? Нет. Алкаша официально устроил? Нет. У меня один Илья оформлен, у тебя Света и Юля оформлены. Ты с двумя людьми имеешь оборот какой. А я с одним человеком, и у меня такой оборот.

Выстроенный фигурантами дела бизнес действительно приносил хорошую прибыль. Наценки на продукцию превышали 300 %. На туях и прочей «зелени» братья богатели, наживаясь не только на покупателях, но и в ущерб государству. Установлено, что только с января 2016-го по декабрь 2023-го в бюджет страны не уплачены миллионы налогов.