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Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов

09 декабря 2024 16:54
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В условиях санкций Беларусь приняла дополнительные меры не только для поддержки бизнеса, но и для его развития. При этом и сами санкции дали новые возможности – продукцию ушедших с рынка, в том числе и российского, иностранных компаний успешно заменяют белорусские товары. Казалось бы, расширяй производство, работай и зарабатывай, плати налоги. Что может быть проще?

Это история о двух братьях-бизнесменах, продолживших развитие начатого еще родителями бизнеса по продаже деревьев и саженцев. Вот только слишком большие деньги затмили им глаза и, в отличие от родителей, личное обогащение и жажду наживы они поставили выше честности и справедливости.

В итоге теперь они – раскаивающиеся фигуранты уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа».

Подробности в материале Глеба Прокофьева.

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-2

Этот агробизнес 40 лет назад начинали родители обвиняемых. В последние годы дело в свои руки взяли сыновья. Сейчас они выращивают свыше тысячи различных сортов – декоративные кустарники и плодовые саженцы. Во владении больше 20 гектаров. Для работы землю предоставило государство, на которой, как показали результаты проверки Комитета госконтроля, фермеры не всегда трудились честно.

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-4

Роман Горецкий, начальник управления КГК Минской области:
На сегодняшний день зарегистрировать фермерское хозяйство не представляет никакой сложности. Необходимо для начала обратиться в местный районный исполнительный комитет для уточнения возможности осуществления деятельности фермерского хозяйства. Крестьянским фермерским хозяйствам предоставлен ряд льгот и преференций. Так, земельный участок предоставляется без проведения аукциона в размере до 100 гектар сельскохозяйственных земель.

Развитие бизнес братьев получил с введением европейских санкций. С рынка ушли польские фермеры, а спрос потребителя остался прежним.

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-6

Кирилл, обвиняемый:
Толчок для развития нашего – это санкции европейские на нашу страну, с одной стороны. Нашим Президентом тоже был ответ зеркальный, был запрет на определенную продукцию из Европы, ввоз в Беларусь. Эту продукцию стали искать у нас наши же покупатели: большие сети, гипермаркеты, интернет-магазины. Они начали искать внутри страны. 

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-8

Дела пошли в гору – продукцию поставляли не только по Беларуси, освоили и Россию. Но отсутствие чувства меры сыграло злую шутку.

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-10

Закон, налоги. Это законно. Мы всегда не платили. Вспомни, мы когда первые деньги сумасшедшие зарабатывали. Мы же выводили. Мы приходили в банк. Сували каждый день по десятке. Наличностью вынимали.
– Да.
– Когда они все платили огромные налоги.
– Так.
– И зарплату официальную. У нас сотрудники официально появились год назад.

Жадные бизнесмены не остались незамеченными. В поле зрения оперативников еще с июня этого года. Встречи, диалоги, сделки. Правоохранителям известно все. Сокрытие выручки, завышенные цены, неуплата налогов – это не полный перечень финансовых нарушений.

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-12

Оперативный работник управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и Минску:
В адрес физических лиц и граждан Российской Федерации осуществлялась реализация за наличный расчет, в адрес юридических лиц – по безналичному расчету. Однако с целью уклонения от уплаты налогов данными гражданами были созданы ряд подконтрольных субъектов хозяйствования, которые осуществляли реализацию за безналичный расчет. 

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-14

Помимо неуплаты налогов, владельцы питомника использовали еще одну незаконную схему – зарплаты в конвертах. Официально трудились лишь трое работников. Остальные же, их количество и личности сейчас устанавливаются, работали без оформления.

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-16

Лену официально устроил? Нет. Алкаша официально устроил? Нет. У меня один Илья оформлен, у тебя Света и Юля оформлены. Ты с двумя людьми имеешь оборот какой. А я с одним человеком, и у меня такой оборот. 

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-18

Выстроенный фигурантами дела бизнес действительно приносил хорошую прибыль. Наценки на продукцию превышали 300 %. На туях и прочей «зелени» братья богатели, наживаясь не только на покупателях, но и в ущерб государству. Установлено, что только с января 2016-го по декабрь 2023-го в бюджет страны не уплачены миллионы налогов.

Быстрый успех сыграл злую шутку – против бизнесменов возбуждено уголовное дело за неуплату налогов-20

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:
Установлено, что жители Минского района, учредители и фактические руководители субъектов хозяйствования, с целью увеличения в разы наценки на товар и при этом минимизации налоговых отчислений, осуществляя деятельность по выращиванию саженцев растений и прочих плодовых деревьев и кустарников в 2016-2023 годах, организовали распределение выручки, полученной от реализации товаров между шестью аффилированными коммерческими структурами, применяющими упрощенную систему налогообложения.

Подробности в видео.

# Дмитрий Дягилев # Налоги # Комитет госконтроля # Бизнес в Беларуси

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