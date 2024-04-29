Как борются с коррупцией в Беларуси и какие наказания дают виновным? Ответили эксперты

Преступная корысть. Какие коррупционные схемы сейчас в тренде? Насколько популярно в Беларуси это уголовное явление? Каков экономический урон? И как давать бой жажде служебной выгоды? В студии ток-шоу «По существу» развернется общественно-политическая дискуссия. Насколько коррупция пагубна для экономики? Кирилл Казаков, СТВ:

Коррупция. Насколько эта вещь пагубна для экономики? Мы понимаем: чем больше мы с коррупцией боремся, тем больше денег у государства остается. В этом плане наша страна успешна?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я бы перефразировал, что важнее с точки зрения негативного фактора – коррупции. Мне кажется, при всей значимости экономики, да, это бюджет, поступление налогов, наиболее разрушительное действие коррупция оказывает на общественное сознание, на общество в целом. То есть если ты честно работаешь, а кто-то ворует – это так или иначе развращает человека, он становится не очень мотивированным честно работать. Но если говорить о количественном показателе коррупции, обычно ФАТФ (организация, которая занимается коррупцией) делит страны на три категории. Так называемые западные развитые страны, там коррупция 10-12 %. Страны переходной экономики – ближе к 15-16 %. И более 30 % – это определяющие страны. В Беларуси, по национальной статистике, теневая экономика, которая является эквивалентом выпадающих доходов, определяется на уровне 10-12 %. Хотя наши оппоненты оценят ее в несколько раз выше. Однозначно, если говорим об экономическом показателе, речь идет о миллиардах долларов. Это цена, за которую надо бороться. Алена Сырова, СТВ:

Мне кажется, помимо экономического эффекта, есть еще и политический. Прокуратура о самых крупных взятках за последнее время

Игорь Грейбо, начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси:

С учетом общественной опасности коррупционных преступлений, мы не рассматриваем взятку, ее размер… Тяжесть есть, безусловно, исходя из санкций и статей Уголовного кодекса. И если говорить о сферах, где совершается больше всего коррупционных преступлений, действительно, там, где сосредоточены финансовые, материальные ресурсы, там больше всего происходит данных преступлений. За прошлый год был осужден человек, который получил взятку в размере миллиона долларов. Могу привести примеры, когда такие суммы взяток были немного меньше, но, с учетом Беларуси, они достаточно большие и производят большой резонанс. Даже в том случае, если наши государственные должностные лица получают такие деньги за совершение тех или иных деяний. При этом, то, что у них, возможно, зарплата немаленькая… когда мы видим систему получения взяток, что у этого должностного лица состояние не исходит из его законных доходов, то у наших граждан возникают справедливые вопросы. Они же видят, где он живет и на чем ездит. Правоохранители принимают соответствующие меры. «Нужно платить такие зарплаты, чтобы воровать не хотелось» – принцип работает?

Алена Сырова:

Есть теория, когда речь заходи о коррупции, один из вариантов борьбы – это платить такие зарплаты, чтобы воровать просто-напросто не хотелось и необходимости не было. Я не сторонник этой теории. Георгий Гриц:

Я вас разочарую. Президент США – сын явно занимается коррупцией. Так что это, наверное, не только от зарплаты зависит, а от того, что в голове и в сердце. «Ты у меня на крючке» – тот, кто дает взятки, не виноват? Кирилл Казаков, СТВ:

Ты приходишь, тебе говорят, вот деньги, возьмешь – решишь. И психологически многие ломаются, тебя провоцируют. Такие истории встречались? Или это байка? Мол, кто дает, тот не виноват.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:

У меня в практике был случай, что представитель коммерческой структуры, наоборот, приезжал, провоцировал лицо настолько, что поздравлял с праздником каким-то, привозил для вида бутылочку виски и туда в конверте вкладывал деньги. Человек был слабохарактерный, вроде его приехали с Новым годом поздравить, подарок все-таки… Но он это фиксировал на видео, а потом этого человека, должностное лицо, подсаживал: «Ты у меня на крючке, давай со мной работать». Это самое страшное, особенно в коммерческой среде. Коррупционеры обычно это кто? Это люди, которые имеют право принимать решение при распоряжении товарно-материальными ценностями, финансовыми ресурсами. Есть два частных сектора: один работает честно, второй хочет обходными путями зайти и захватить эти финансовые ресурсы, быть поставщиком определенных товарно-материальных ценностей. И он для этого все способы использует, плюс ко всему может к этому должностному лицу подступиться, посмотреть, какие у него проблемы. Кирилл Казаков:

Вам скажут, что это конкурентная особенность – я смог к вам найти подход. Дмитрий Дягилев:

А потом второй, который хочет честно работать, он смотрит на этот субъект – тоже надо так работать. Читайте также: «Сотрудник милиции ворует топливо из государственной машины». Куда обращаться? Директор минского предприятия брал взятки на 200 тысяч – самое громкое коррупционное дело 2024-го В Генпрокуратуре озвучили количество коррупционных преступлений за год – их больше 1200 Коррупция у частников: кто чаще всего оказывается под подозрением? Кирилл Казаков:

Коррупционерами могут быть не только люди, которые отвечают за госденьги, потому что если есть частник, который провоцирует, он тоже входит в коррупционную схему. Как говорят: если бы у нас бизнес был частный весь, не было бы госбюджета, какие бы были коррупционеры? Это так или нет?

Анатолий Клим, заведующий кафедрой конституционного и административного права Института кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Коррупция, вне зависимости от формы, существует и в частном секторе экономики, и в государственном. Обратите внимание, в Кодексе об административных правонарушениях 2021 года появился новый состав правонарушений, которого ранее не было. Это получение незаконного вознаграждения от имени или в интересах юридического лица. Причем эти материалы рассматривает единолично судья экономических судов Республики Беларусь. Если посмотреть, кто попадает, это в первую очередь руководители частных субъектов хозяйствования. Как наказывают за коррупцию?