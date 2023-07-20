Владельцы частных таксопарков скрыли от налогообложения более 5 млн рублей
Новости Беларуси. В Минске пресечена преступная деятельность в сфере такси. Владельцы частных компаний скрыли от налогообложения более пяти миллионов рублей. Часть этих денег шла на зарплату «в конверте», ее получали более 800 водителей, а часть – на личные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Недобросовестными предпринимателями оказались иностранные граждане, которые набирали водителей из числа своих соотечественников. Перевозку пассажиров выполняли по всей Беларуси. Чтобы снять с себя подозрения, спустя несколько месяцев прекращали деятельность, а водителей переводили на вновь зарегистрированные фирмы.
В такой преступной схеме использовалось более семи фирм. Понимая всю ответственность и осознавая опасность, участники преступной группы пытались покинуть страну, однако были задержаны. Сейчас им грозит до 12 лет лишения свободы.
Дмитрий Дягилев, заместитель начальника УДФР КГК по Минской области и Минску:
По всем эпизодам преступной деятельности возбуждено два уголовных дела. В ходе проведения обысков и иных неотложных следственных действий получены документы, электронные ключи, компьютерная техника, свидетельствующая о преступной деятельности фигурантов.
Как показала практика, предприятия, которые занимаются перевозкой пассажиров в нашей стране, часто нарушают законодательство. Только за последний год в Беларуси выявлено более 10 подобных фактов.