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Владельцы частных таксопарков скрыли от налогообложения более 5 млн рублей

20 июля 2023 06:51
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Новости Беларуси. В Минске пресечена преступная деятельность в сфере такси. Владельцы частных компаний скрыли от налогообложения более пяти миллионов рублей. Часть этих денег шла на зарплату «в конверте», ее получали более 800 водителей, а часть – на личные нужды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владельцы частных таксопарков скрыли от налогообложения более 5 млн рублей-1

Недобросовестными предпринимателями оказались иностранные граждане, которые набирали водителей из числа своих соотечественников. Перевозку пассажиров выполняли по всей Беларуси. Чтобы снять с себя подозрения, спустя несколько месяцев прекращали деятельность, а водителей переводили на вновь зарегистрированные фирмы.

В такой преступной схеме использовалось более семи фирм. Понимая всю ответственность и осознавая опасность, участники преступной группы пытались покинуть страну, однако были задержаны. Сейчас им грозит до 12 лет лишения свободы.

Владельцы частных таксопарков скрыли от налогообложения более 5 млн рублей-4

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника УДФР КГК по Минской области и Минску:
По всем эпизодам преступной деятельности возбуждено два уголовных дела. В ходе проведения обысков и иных неотложных следственных действий получены документы, электронные ключи, компьютерная техника, свидетельствующая о преступной деятельности фигурантов.

Владельцы частных таксопарков скрыли от налогообложения более 5 млн рублей-7

Как показала практика, предприятия, которые занимаются перевозкой пассажиров в нашей стране, часто нарушают законодательство. Только за последний год в Беларуси выявлено более 10 подобных фактов.

# Налоги # общество # Дмитрий Дягилев # Фотофакт

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