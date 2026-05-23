Парламентская делегация Алжира впервые прибыла с визитом в Беларусь

Межпарламентское сотрудничество Беларуси и Алжира выходит на новый уровень. В нашей стране впервые принимают парламентскую делегацию североафриканской республики. Борт из Алжира приземлился в Национальном аэропорту Минск. Гостей встречал председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе официального визита парламентской делегации Алжира – встречи с руководством Палаты представителей Национального собрания, посещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также культурно-исторических объектов страны.

Предполагается обсуждение широкого спектра вопросов межпарламентского взаимодействия, а также двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Итогом визита станет подписание меморандума о сотрудничестве между Палатой представителей Национального собрания Беларуси и Национальным народным собранием парламента Алжира.

Межпарламентское сотрудничество между странами развивается по двусторонней линии и в рамках взаимодействия в международных парламентских организациях. В Беларуси и Алжире действуют группы дружбы, которые проводят заседания в формате видеоконференцсвязи. Обсуждают вопросы торгово-экономического взаимодействия, реализации договоренностей на высшем уровне.